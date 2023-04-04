В России военные сбили дрон ФСБ, стоимостью около 2 млн рублей (фото)

В Белгородской области военные сбили принадлежащий Федеральной службе безопасности БПЛА "Raefly VT260", приняв его за украинский. С них требуют возместить убытки.

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От российских военных, которые в Белгородской области сбили БПЛА, приняв его за украинский дрон, теперь требуют компенсировать убытки. Оказалось, что летальный аппарат принадлежит ФСБ РФ, сообщает телеграм-канал "Белгородский осведомитель".

Все началось с того, что в ночь на 31 марта, когда в Грайворонском горокруге ПВО сбила якобы украинский беспилотник самолетного типа, патруль заметил неизвестный объект в небе и командир принял решение сбить его. Информацию об этом инциденте 31 марта даже распространили местные СМИ.

Однако через некоторое время, по информации медиа, на место прибыли сотрудники ФСБ РФ по Белгородской области. Они заявили, что БПЛА принадлежал им.

Теперь сотрудники ФСБ требуют от военных компенсировать стоимость уничтоженного дрона, настаивая на том, что он — дорогостоящая разработка.

В результате российские военные вместо поощрения за сбитый БПЛА получили выговор. Они также должны оплатить стоимость поврежденного дрона, которая, по версии ФСБ, составляет 3 миллиона российских рублей (1 390 884 грн).

Росмедиа также отмечает, что сбитый российскими военными дрон, за который теперь сотрудники Федеральной службы безопасности требуют выкуп, — это китайский БПЛА "Raefly VT260". Его стоимость варьируется от 800 тысяч до 2 миллионов российских рублей.

По версии медиа, российские военные сбили БПЛА "Raefly VT260", который принадлежал областному филиалу ФСБ

Напомним, 28 марта стало известно, что Россия попала в скандал со "сбитым" снарядом GLSDB. Тогда в Минобороны РФ настаивали на том, что украинские военные уже используют реактивные снаряды GLSDB. Однако в США не подтвердили правдивость такого заявления со стороны России.

Также мы информировали о том, что 14 марта российский Су-27 столкнулся с американским MQ-9 Reaper над Черным морем. Один из нескольких российских Су-27 выпустил на американскую технику струю топлива.