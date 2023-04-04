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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Росії військові збили дрон ФСБ вартістю близько 2 млн рублів (фото)

Raefly VT260, збитий дрон, збитий бпла
У Білгородській області, за інформацією росмедіа, ЗС РФ збили дрон ФСБ

У Білгородській області військові збили БПЛА "Raefly VT260", який належав Федеральній службі безпеки, вартість якого тепер мають відшкодувати.

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Від російських військових, які на Білгородщині збили БПЛА, сплутавши його з українським дроном, тепер вимагають компенсувати збитки. Виявилося, що летальний апарат належить ФСБ РФ, повідомляє телеграм-канал "Бєлгородський інформатор".

Все почалося з того, що в ніч проти 31 березня, коли у Грайворонському міськокрузі ППО збила нібито український безпілотник літакового типу. Патруль помітив невідомий об'єкт у небі й командир вирішив збити його. Інформацію про цей інцидент 31 березня навіть поширили місцеві ЗМІ.

Однак через деякий час, за інформацією медіа, на місце прибули співробітники ФСБ РФ у Білгородській області. Вони заявили, що БПЛА належав їм.

Тепер співробітники ФСБ вимагають від військових компенсувати вартість знищеного дрона, наполягаючи на тому, що він — дорога розробка.

В результаті російські військові замість заохочення за збитий БПЛА отримали догану. Вони також мають сплатити вартість пошкодженого дрона, яка, за версією ФСБ, становить 3 мільйони російських рублів (1390884 грн).

Росмедіа також зазначає, що збитий російськими військовими дрон, за який тепер співробітники Федеральної служби безпеки вимагають викуп, — це китайський БПЛА "Raefly VT260". Його вартість варіюється від 800 тисяч до 2 мільйонів російських рублів.

БПЛА "Raefly VT260", дрон, китай дрон Fullscreen
За версією медіа, російські військові збили БПЛА "Raefly VT260", який належав обласній філії ФСБ

Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що Росія потрапила у скандал зі "збитим" снарядом GLSDB. Тоді в Міноборони РФ наполягали, що українські військові вже використовують реактивні снаряди GLSDB. Однак у США не підтвердили правдивості такої заяви з боку Росії.

Також ми інформували, що 14 березня російський Су-27 зіткнувся з американським MQ-9 Reaper над Чорним морем. Один з кількох російських Су-27 пролетів впритул до техніки й випустив на нього струмінь палива.