У Росії військові збили дрон ФСБ вартістю близько 2 млн рублів (фото)

У Білгородській області військові збили БПЛА "Raefly VT260", який належав Федеральній службі безпеки, вартість якого тепер мають відшкодувати.

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Від російських військових, які на Білгородщині збили БПЛА, сплутавши його з українським дроном, тепер вимагають компенсувати збитки. Виявилося, що летальний апарат належить ФСБ РФ, повідомляє телеграм-канал "Бєлгородський інформатор".

Все почалося з того, що в ніч проти 31 березня, коли у Грайворонському міськокрузі ППО збила нібито український безпілотник літакового типу. Патруль помітив невідомий об'єкт у небі й командир вирішив збити його. Інформацію про цей інцидент 31 березня навіть поширили місцеві ЗМІ.

Однак через деякий час, за інформацією медіа, на місце прибули співробітники ФСБ РФ у Білгородській області. Вони заявили, що БПЛА належав їм.

Тепер співробітники ФСБ вимагають від військових компенсувати вартість знищеного дрона, наполягаючи на тому, що він — дорога розробка.

В результаті російські військові замість заохочення за збитий БПЛА отримали догану. Вони також мають сплатити вартість пошкодженого дрона, яка, за версією ФСБ, становить 3 мільйони російських рублів (1390884 грн).

Росмедіа також зазначає, що збитий російськими військовими дрон, за який тепер співробітники Федеральної служби безпеки вимагають викуп, — це китайський БПЛА "Raefly VT260". Його вартість варіюється від 800 тисяч до 2 мільйонів російських рублів.

За версією медіа, російські військові збили БПЛА "Raefly VT260", який належав обласній філії ФСБ

Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що Росія потрапила у скандал зі "збитим" снарядом GLSDB. Тоді в Міноборони РФ наполягали, що українські військові вже використовують реактивні снаряди GLSDB. Однак у США не підтвердили правдивості такої заяви з боку Росії.

Також ми інформували, що 14 березня російський Су-27 зіткнувся з американським MQ-9 Reaper над Чорним морем. Один з кількох російських Су-27 пролетів впритул до техніки й випустив на нього струмінь палива.