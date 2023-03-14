Российский Су-27 столкнулся с американским MQ-9 Reaper над Черным морем: появились подробности

Один из нескольких российских Су-27, которые действовали над международными водами Черного моря, намеренно пролетел перед беспилотником MQ-9 Reaper и сбросил перед ним топливо. Еще один из истребителей ВС РФ повредил пропеллер MQ-9 Reaper в хвостовой части. После этого американцам пришлось сбить БПЛА. В заявлении командования США в действия России назвали безрассудными и непрофессиональными.

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Во вторник, 14 марта, российский истребитель столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что один из нескольких российских Су-27, которые действовали над международными водами Черного моря намеренно пролетел перед американским беспилотником и сбросил топливо перед ним. Один из истребителей также повредил пропеллер MQ-9 Reaper, который крепился в хвостовой части дрона, после чего американцам пришлось сбивать дрон.

"Наш MQ-9 проводил обычные операции в международном воздушном пространстве, когда был перехвачен российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9", — заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер.

"Примерно в 7:03 вечера один из российских самолетов Су-27 повредил винту БПЛА MQ-9, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз до столкновения, Су-27 слили топливо и пролетели перед MQ-9", — говорится в заявлении ВВС США.

"Эти опасные и непрофессиональные действия со стороны россиян едва не привели к крушению обоих летательных средств. Авиация США и союзных сил продолжат операции в международном воздушном пространстве и потребуют от россиян вести себя профессионально и соблюдать безопасность", — объяснил представитель США.

CNN со ссылкой на источники в американской армии сообщает, что российский Су-27 повредил пропеллер беспилотника MQ-9 Reaper.

Российская и американская авиация действовали над Черным морем с тех пор, как началось масштабное вторжение ВС РФ в Украину, но это первый случай непосредственного столкновения, который может привести к опасной эскалации.

Американские MQ-9 Reaper действовали над Черным морем еще до начала вторжения, эти разведывательные дроны отслеживали происходящее в районе моря.

Реакция Белого дома

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден проинформировал о произошедшем. По его словам прежде случались и другие подобные инциденты, но этот случай был "опасным и непрофессиональным" и привел к крушению самолета.

"В этом отношении это это уникальный случай", — сказал Кирби.

Беспилотник MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper — это удаленно пилотируемый дрон, который используется для разведывательных целей, а равно и во время наступательных операций.

Он может находиться на высоте свыше 15 км над поверхностью земли, он оснащен различными датчиками для сбора разведданных в течение продолжительного времени, что делает его идеальной платформой для отслеживания перемещений на поле боя и в Черном море.

Экипаж состоит из пилота, оператора датчиков и координатора наземной разведки.

БПЛА может оснащаться ракетами, но, по данным командования сил США в Европе, беспилотник, который упал сегодня, был разведывательным.

Су-27

Истребитель Су-27 был изначально разработан в СССР в 1982 году для противодействия американским авиационным технологиям.

Он комплектуется пушкой калибра 30 мм, ракетами и бомбами.

Напомним, что россияне впервые показали новый дрон-самолет, не умеющий летать.

Ранее Фокус сообщал, что в ВСУ рассказали, как украинские бойцы отбивают атаки иранских БПЛА.