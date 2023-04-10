В Курске вслед за Белгородом решили не проводить парад на 9 мая

По словам руководителя региона Романа Старовойта, подобное решение было принято из соображений безопасности. Ранее об отмене парада на 9 мая заявили власти соседней Белгородской области.

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В Курской области, которая граничат с Украиной, не будут проводить военные парады на 9 мая. Об этом сообщает агентство РБК, цитируя заявление губернатора региона Романа Старовойта.

"В Курске из соображений безопасности не будут проводить парад на 9 мая. Это связано с позицией оперштаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры", — заявил губернатор области Роман Старовойт.

Отметим, что об отмене военного парада также сообщила официальная пресс-служба правительства Курской области.

"В Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности", — отмечено в официальном заявлении.

Белгород боится провокаций

Напомним, что 6 апреля стало известно, что военный парад также отменили в Белгороде.

"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, для того, чтобы не провоцировать противника. Насчет большого количества скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода, по поводу салюта и шествия "бессмертного полка" — рассмотрим этот вопрос точно так же, как и празднование 80-ти летия Прохоровского сражения на ближайшем заседании оперативного штаба", — подтвердил 6 апреля информацию губернатор Белгорода Вячеслав Гладков.

По его словам, все это понимают, поскольку в приоритете прежде всего безопасность жителей Белгородской области.

"Рисковать никто не будет, будем принимать решение, исходя из оперативной информации", — подчеркнул он.

Напомним, 7 апреля создатель украинского дрона "Довбуш" Владимир Яценко предложил премию в 20 млн гривен разработчикам беспилотников, если их дрон долетит 9 мая до Москвы.

4 апреля стало известно, что военные в Белгородской области сбили беспилотник "Raefly VT260", принадлежащий ФСБ, приняв его за украинский.