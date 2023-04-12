"Из соображений безопасности": в Крыму заявили, что в этом году обойдутся без "бессмертного полка"

Несмотря на отмену массовых мероприятий, как утверждают в оккупационных властях, ветераны не останутся без внимания — к ним придут коллаборанты и поздравят с праздниками.

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В оккупированном Крыму и в Севастополе решили отказаться к громким празднованиям по случаю 1 мая и от военного парада 9 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "глава республики" Сергей Аксенов.

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", — написал он.

Аксенов добавил, что, несмотря на отмену массовых мероприятий, ветераны не останутся без внимания — к ним придут представители власти и поздравят с праздниками.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг слова Аксенова и сообщил, что решение об отмене парада на 9 мая в Севастополе в настоящее время не принято.

Ранее от парадов ко Дню победы уже также отказались власти Курской и Белгородской областей России.

Напомним, что 7 апреля разработчик украинского дрона "Довбуш" Владимир Яценко предложил 20 млн гривен разработчикам беспилотников, чей дрон долетит 9 мая в Москву.