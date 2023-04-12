"Із міркувань безпеки": в Криму заявили, що цього року обійдуться без "безсмертного полку"

Попри скасування масових заходів, як стверджують в окупаційній владі, ветерани не залишаться без уваги — до них навідаються колаборанти й привітають зі святами.

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В окупованому Криму та зокрема в Севастополі вирішили відмовитися до гучних святкувань із нагоди 1 травня та від військового параду 9 травня. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "голова республіки" Сергій Аксьонов.

"Органи влади Республіки Крим і міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" та військовий парад на 9 травня. Це рішення зумовлене міркуваннями безпеки", — написав він.

Аксьонов додав, що попри скасування масових заходів, ветерани не залишаться без уваги — до них навідаються представники влади й привітають зі святами.

Зі свого боку, губернатор Севастополя Михайло Развожаєв спростував слова Аксьонова та повідомив, що рішення про скасування параду на 9 травня в Севастополі на цей час не ухвалене.

Раніше від парадів до Дня перемоги вже також відмовилася влада Курської та Бєлгородської областей Росії.

Нагадаємо, що 7 квітня розробник українського дрона "Довбуш" Володимир Яценко запропонував 20 млн гривень розробникам безпілотників, чий дрон долетить 9 травня до Москви.