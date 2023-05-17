Вбито понад 200 тисяч: Генштаб підрахував втрати Росії в Україні

Лише за один день росіяни на південному напрямку втратили понад роту солдатів. З початку повномасштабного вторгнення загарбники втратили близько 4 тисяч танків і понад 7,3 тисячі бронемашин.

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Ворожа армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 200,5 тисячі осіб особового складу вбитими. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Українські військові минулої доби ліквідували 610 російських військових.

Крім цього, за даними українського Генштабу, окупанти зазнають значних втрат військової техніки. Загарбники безповоротно втратили такі види озброєнь:

3771 танк (+9 за минулу добу),

7365 бойових броньованих машин (+17),

3166 артилерійських систем (+16),

562 РСЗВ,

318 систем ППО (+2),

308 літаків,

294 вертольоти,

2748 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+16),

982 крилаті ракети (+9),

18 кораблів та катерів,

6067 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+19),

417 одиниць спеціальної техніки (+7).

Системи ППО знищили цілей 25: успіхи ЗСУ за добу

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару — двома ракетами С-300 з цивільної інфраструктури Костянтинівки Донецької області та двома ракетами "Калібр" з цивільної інфраструктури Миколаєва.

Російська армія завдала 57 авіаударів та 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями ЗСУ та населеними пунктами. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 13 крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). Сили ППО України 25 знищили цілі.

ЗС РФ зосередили основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках — за 16 травня там сталося 55 зіткнень. В епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Росіяни використовують дошкільні заклади у військових цілях на тимчасово окупованих територіях. У приміщенні дитячого садка селища Юр'ївка Запорізької області загарбники розмістили особовий склад, зазначили військові.

"На території дитсадка проживають цивільні особи, вивезені з наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів", — проінформував штаб.

Нагадаємо, що бригадний генерал Олександр Тарнавський 15 травня наводив цифри втрат росіян на південному напрямку. За день окупанти втратили понад роту солдатів.

Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін 11 травня закликав керівництво Росії влаштувати другу хвилю мобілізації через величезні втрати в Україні.