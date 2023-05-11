"Ворог сильніший за нас": у Росії заявили про необхідність другої хвилі мобілізації

За словами ексглави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, окупанти на фронті зазнають колосальних втрат, які потрібно поповнювати. Однак, від ідеї мобілізації можна відмовитись, якщо набереться необхідна кількість добровольців.

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Колишній глава "Роскосмосу", радник з технічної частини армії Росії Дмитро Рогозін вважає, що Кремлю потрібна друга хвиля мобілізації. Про це він заявив в ефірі радіостанції "Говорить Москва" 10 травня.

За його словами, на полі бою відчувається сильний брак особового складу і його потрібно терміново заповнити.

"Треба мати на увазі, що ворог сильніший за нас. Ми не можемо тут діяти таким чином, що кожен сам за себе. Тому потрібна мобілізація. Вона мала пройти не тільки одна на початку осені, мала пройти ще одна. У нас є проблеми з особовим складом, бо хлопців ранять, наших бійців убивають", — йдеться у повідомленні.

Окремо він підкреслив, що навіть коли у обох сторін немає просувань на фронті, то йдуть постійні артобстріли. У зв'язку з цим росіяни втрачають величезну кількість боєздатних солдатів, яких потрібно замінювати.

Варіант того, що не потрібно було розпочинати війну в Україні Дмитро Рогозін не розглядає, бо вважає, що "або ми або вони". Від мобілізації при цьому можна відмовитись, але для цього потрібно набрати потрібну кількість контрактників, які добровільно поїдуть воювати до України, вважає ексглава "Роскосмосу".

"Люди, які добровільно йдуть на фронт, це офіцери, це військовослужбовці, які служили в армії Росії. Це наймотивованіші люди. Їх ніхто не спокушав рублем, вони не могли не піти. У них має бути відповідь на запитання, яке їм зададуть онуки": "Діду, а чим ти був зайнятий у 2022-му та 2023 році?". Доведеться кожному чоловікові в нашій країні відповісти на це запитання: де ти був, коли нашій країні було важко", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про те, щоб призвати на військові збори громадян, які зараз перебувають у запасі. Мова про чоловіків від 18 до 60 років і жінок від 18 до 55 років, які свого часу служили або проходили відповідну підготовку.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картополов після цього заявив, що повістки на військові збори громадянам приходитимуть у паперовому вигляді, оскільки далеко не всі регіони мають сучасну техніку. У деяких містах повістки дублюватимуть в електронному форматі.

4 квітня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що Росії потрібен був привід для того, щоб розпочати нову хвилю мобілізації. Вбивство пропагандиста Владлена Татарського може бути безпосередньо з цим пов'язане.

21 березня представник ГУР МО Андрій Юсов поділився даними про те, що росіяни продовжують проводити приховану мобілізацію, яка дозволяє їм поповнювати лави окупантів на мінімум 20 тисяч осіб на місяць.