"Потрібна шок-мобілізація": в ОП озвучили причину вбивства пропагандиста Татарського

Росії потрібно якось набирати "добровольців" на війну проти України, тож ліквідація військкора і пропагандиста Владлена Татарського цілком вигідна саме РФ, вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Країні-агресорці Росії необхідна шок-мобілізація власного населення, аби продовжувати набирати громадян до лав ЗС РФ для участі у війні проти України. Про це у своєму Twitter написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у вівторок, 4 квітня.

"Рф потрібна шок-мобілізація свого населення під егідою "Батьківщина у небезпеці!", щоб добирати "добровольців". Рф необхідно виправдати агресивну війну, щоб скоротити допомогу Україні. Робіть правильні висновки про природу будь-яких "терактів" у Росії", — зазначив Михайло Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк назвав ліквідацію російського пропагандиста Владлена Татарського "поїданням павуків у банці одне одного".

"Питання "Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?" у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. РФ чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити", — вважає Подоляк.

Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі у кафе під час творчого вечора підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського. Вибухнув "золотий" бюст, який вручила військкору одна з відвідувачок заходу.

За два дні після своєї загибелі Татарський опублікував "з того світу" пост у своєму телеграм-каналі з подяками Путіну і Пригожину за нагороди і можливість повоювати за життя.