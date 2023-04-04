"Нужна шок-мобилизация": в ОП озвучили причину убийства пропагандиста Татарского

России нужно как-то набирать "добровольцев" на войну против Украины, так что ликвидация военнослужащего и пропагандиста Владлена Татарского вполне выгодна именно РФ, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Стране-агрессоре России необходима шок-мобилизация собственного населения, чтобы продолжать набирать граждан в ряды ВС РФ для участия в войне против Украины. Об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк во вторник, 4 апреля.

"РФ нужна шок-мобилизация своего населения под эгидой "Родина в опасности!", чтобы набирать "добровольцев". России необходимо оправдать агрессивную войну, чтобы сократить помощь Украине. Делайте правильные выводы о природе любых "терактов" в России", — отметил Михаил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк назвал ликвидацию российского пропагандиста Владлена Татарского "поеданием пауков в банке друг друга".

"Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника. РФ ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам свое делать", — считает Подоляк.

Напомним, что в Санкт-Петербурге в кафе во время творческого вечера взорвали российского пропагандиста Владлена Татарского. Взорвался "золотой" бюст, который вручила военкору одна из посетительниц мероприятия.

Через два дня после своей гибели Татарский опубликовал "с того света" пост в своем телеграм-канале с благодарностями Путину и Пригожину за награды и возможность повоевать за жизнь.