"Чекайте на повістки": Путін підписав указ про призов нової категорії росіян

За даними росЗМІ, росіян, які перебувають у запасі, будуть призиватип на військові збори.

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов на військові збори громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі. Ця категорія включає чоловіків віком від 18 до 60 років і жінок віком від 18 до 55 років, які раніше служили у збройних силах країни або проходили військову підготовку. Про це повідомляють росЗМІ.

"Постановляю призивати у 2023 році громадян Росії, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах Російської Федерації, військах Національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах Федеральної служби безпеки", — йдеться у тексті відповідного документа.

Відповідно до нового указу, підписаного Володимиром Путіним, росіян, які перебувають у запасі, будуть призивати на військові збори. Для забезпечення проведення зборів уряд та регіональна влада мають надати необхідні заходи.

Російські запасники призиваються на військові збори щорічно з метою вдосконалення їхньої бойової підготовки. Відповідно до плану, уряд та регіональна влада повинні забезпечити проведення заходів, пов'язаних із зборами.

В рамках призову, повістки можуть надсилатися запасникам кожні три роки, і максимальна тривалість зборів для них не може перевищувати двох місяців. Резервіст може провести на службі не більше 12 місяців за весь час. У середньому, призов запасників відбувається щорічно.

Нагадаємо, що 27 квітня стало відомо, що Міністерство оборони РФ прагне залучити ще 415 тисяч контрактних військових за рік. Більшість із них служитиме в резерві, а 150 тисяч поповнять неукомплектовані поділи або сформують нові.