"Тиха" мобілізація в Росії: Міноборони шукає 415 тисяч росіян для контрактної служби, — WP

За секретними даними США, Кремль планує "тихо залучати" військових для уникнення невдоволення суспільства. Американська розвідка з’ясувала, що Міноборони Росії занижує кількість втрат навіть під час контактів з іншими відомствами.

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Міністерство оборони РФ прагне залучити ще 415 тисяч контрактних військових протягом року. Більша частина з них служитиме у резерві, а 150 тисяч поповнять неукомплектовані розділи або сформують нові. Про це з посиланням за "злиті" дані Пентагону повідомили 27 квітня у The Washington Post.

В одному з оприлюднених секретних документів США йшлося, що в лютому президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію військових "тихо залучити" 400 тисяч осіб протягом 2023 року для війни в Україні. За словами журналістів, цю інформацію розвідка отримала шляхом перехоплення або прослуховування комунікацій ворожих військовослужбовців.

За оцінками розвідників, на момент вторгнення на територію України російське військо налічувало близько 150 тисяч загарбників. Під час "часткової мобілізації" у РФ призвали ще понад 300 тисяч росіян та завербували 50 тисяч найманців до ПВК "Вагнер". У The Washington Post підкреслили, що невідомо, скільки ще чоловіків країна-агресорка мобілізувала на окупованих територіях.

За опублікованими даними Пентагону, для захисту президента Володимира Путіна від суспільного невдоволення Кремль планує залучати нових в’язнів для участі в бойових діях та використовувати регіональних губернаторів для організації вербування.

"Відчутне політичне небажання наказати подальшу мобілізацію для поповнення втрат російських військових в Україні спонукає високопосадовців розглядати менш централізовані стратегії для боротьби з нестачею персоналу", — йдеться в документі від 17 лютого, як передали журналісти.

Окрім мети залучити 400 тисяч росіян для участі у війні, як з’ясувало ЦРУ, вороже Міноборони прагне підписати контракт з понад 415 тисячами військовослужбовців протягом цього року.

"300 тисяч слугуватимуть резервом, а 115 тисяч сформують нові підрозділи або поповнять неукомплектовані підрозділи, виходячи з поточних оцінок того, що російські сили в Україні мали дефіцит у 50 тисяч військовослужбовців і 40 тисяч резервних військ", — цитують документ у ЗМІ.

Оприлюднені дані США вказують на те, що російське міністерство не тільки занижує статистику загиблих бійців публічно, але й під час взаємодії з іншими держустановами.

В одному з опублікованих документів, за інформацією The Washington Post, йшлося про те, що ФСБ РФ наприкінці лютого поставила під сумнів внутрішні військові оцінки, які нібито не враховували втрати найманців. Натомість у ФСБ оцінили фактичні втрати у близько 110 тисяч бійців.

У виданні з посиланням на оцінку США в оприлюднених документах написали, що втрати Росії складають від понад 189 тисяч до 223 тисяч окупантів, серед них — до 43 тисяч вбитих.

Нагадаємо, з посиланням на "злиті" секретні дані Пентагону журналісти писали, що на ймовірному китайському об’єкті в ОАЕ відновили будівництво.

Також з оприлюднених документів стало відомо, що російські високопосадовці та олігархи поступово адаптуються до жорстких економічних санкцій. За оцінкою США, РФ зможе фінансувати війну в Україні щонайменше рік.