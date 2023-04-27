Проєкт-141: Китай відновив будівництво на військовому обʼєкті в Еміратах, – WP

Якщо опубліковані секретні дані Пентагону правдиві, то в Штатах ще немає єдиної позиції з приводу того, наскільки загрозлива для них ситуація.

Related video

Американські спецслужби виявили відновлення будівництва на ймовірному китайському військовому обʼєкті в Обʼєднаних Арабських Еміратах у грудні. Про це повідомляє Washington Post.

Серед злитих через Discord секретних документів Пентагону є й інформація про ОАЕ. Через рік після того, як Емірати офіційно припинили проєкт через занепокоєння США, спецслужби знову фіксують будівництво на китайському військовому обʼєкті. Американська розвідка спостерігає за діями Китаю поблизу з портом в Абу-Дабі через стурбованість, що давній партнер США розвиває тісніші звʼязки з Китаєм у сфері безпеки.

У виданні зазначають, що Народно-визвольна армія Китаю веде амбітну кампанію зі створення глобальної військової мережі, яка включає 5 закордонних баз та 10 обʼєктів матеріально-технічної підтримки. План планують втілити до 2030 року, йдеться в одному з опублікованих документів.

Китайські чиновники називають кампанію "Проєкт 141". Офіційно в Пекіні заявляють, що Штатам немає про що хвилюватись.

"США управляють понад 800 військовими базами за кордоном, що викликало занепокоєння багатьох країн світу. Вони не можуть критикувати інші країни", – заявив речник китайського посольства Лю Пенгуй.

При цьому якщо інформація в документах правдива, то в США немає єдиної позиції щодо того, наскільки ситуація є загрозливою. Одні вважають розвиток подій керованим, а інші ж бачать загрозу, тому Штати мають більше тиснути на ОАЕ.

В самих Обʼєднаних Еміратах не коментують витік інформації. Адміністрація Байдена також стурбована тим, що персонал НВАК був помічений на двох військових базах ОАЕ всередині країни. Окрім цього в порту, ймовірно, вже підʼєднали до електромережі обʼєкт, який в ОАЕ обіцяли зупинити.

"Я не думаю, що вони пішли до китайців і сказали: "Все, кінець, ми не будемо цього робити", — каже анонімний чиновник з адміністрації Байдена.

Нагадаємо, 15 квітня в ОАЕ почали заморожувати інвестиційні рахунки росіян відповідно до європейських санкцій.

27 квітня ЗМІ писали, що РФ зможе фінансувати війну в Україні ще щонайменше рік, бо в Кремлі розраховують на підвищення корпоративних податків та суверенний фонд добробуту.