Адаптується до санкцій: у WP дізналися, як довго РФ може фінансувати війну в Україні

У злитих секретних документах Пентагону йдеться про те, що в Кремлі розраховують на підвищення корпоративних податків, свій суверенний фонд добробуту, збільшення імпорту й гнучкість бізнесу.

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В умовах жорстких економічних санкцій, що постійно зростають, Російська Федерація зможе фінансувати війну проти України щонайменше рік. Про це пише видання The Washington Post 26 квітня з посиланням на злиті секретні документи розвідки США.

Американські розвідники дійшли висновку, що високопосадовці й олігархи стурбовані "хворобливими збоями", проте поступово адаптуються до них.

У Пентагоні вважають, що навіть ті представники російської економічної еліти, які не підтримують вторгнення ЗС РФ до України та зазнають збитків у бізнесі, навряд чи відмовляться від підтримки президента Росії Володимира Путіна.

"Москва покладається на підвищення корпоративних податків, свій суверенний фонд добробуту, збільшення імпорту й адаптованість бізнесу, щоб допомогти пом'якшити економічний тиск", — ідеться у звітах розвідки.

У публікації також ідеться про те, що попри публічне заперечення Кремлем впливу західних обмежень на економіку перехоплені американцями діалоги деяких російських діячів говорять про те, що санкції викликали в них "жах".

Автори статті зазначають, що в документах, які просочилися, не згадуються багато факторів, які можуть вплинути на боєздатність ЗС РФ. Наприклад, немає даних про витрати на снаряди й набір особового складу.

У Мінфіні США та Білому домі відмовилися від коментарів щодо згаданих документів.

Нагадаємо, що 25 квітня видання Financial Times повідомило, що Європейський союз і Японія не підтримують ініціативу США щодо майже повної заборони на експорт товарів у Російську Федерацію.

За даними Вloomberg від 24 квітня, експорт сирої нафти з Росії не знижується, хоча уряд країни запевняє, що видобуток "чорного золота" було скорочено. Повідомляється, що відвантаження нафти залишаються на рівні близько 3,4 млн барелів на день уже другий тиждень.

Ми також писали про те, що 26 квітня посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв повідомив про вилучення коштів із рахунків посольства Росії. Польська сторона каже, що рахунки були обнулені, оскільки гроші могли використовуватися для фінансування тероризму.