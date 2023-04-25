Нафта санкцій не боїться: як Росія без Євросоюзу нарощує експорт "чорного золота"

Попит з боку покупців, що залишилися — в основному з Китаю, Індії та Туреччини — допоміг РФ наростити обсяги і досягти нового максимуму в середньому за чотири тижні.

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Експорт сирої нафти з Росії не знижується, хоча уряд країни запевняє, що видобуток "чорного золота" було скорочено. Про це 24 квітня 2023 року пише агентство Вloomberg.

Повідомляється, що відвантаження нафти залишається на рівні близько 3,4 млн барелів на день вже другий тиждень. Попит з боку покупців з Росії — переважно з Китаю, Індії та Туреччини — допоміг обсягам досягти нового максимуму в середньому за чотири тижні.

Журналісти зазначають, що обсяги морського експорту ніяк не відображають скорочення видобутку, яке, як повідомляють у московському міністерстві енергетики, у березні становило 700 000 барелів на день.

Судячи з останньої інформації, темпи переробки залишаються незмінними з початку 2023 року і до 19 квітня були на 720 000 барелів на день вищими, ніж за той же повний місяць минулого року.

Скорочення виробництва, яке мало розпочатися в березні, вже мало відбитися у цифрах експорту, але цього не сталося. У Росії мала кількість складських потужностей, які вона може використовувати як буфер на випадок скорочення видобутку.

Нагадаємо, нафтове ембарго на морські постачання нафти з Росії до Європейського Союзу набуло чинності з 5 грудня 2022 року. Але за підсумками березня 2023 року стало відомо, що експорт "чорного золота" з РФ досяг довоєнного рівня. Причина: РФ пропонує свої барелі більш обмеженому колу клієнтів та за меншу ціну. Крім того, попри санкції країна відкрила для себе нові ринки збуту — Індію та Китай.

Тим часом 20 квітня стало відомо, що Пакистан розмістив своє перше замовлення на російську сиру нафту зі знижкою, країна купуватиме лише нафту, а не рафіноване паливо.

11 квітня з'явилася інформація про те, що Казахстан і Азербайджан разом займатимуться транзитом нафти в обхід РФ.