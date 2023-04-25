Нефть санкций не боится: как Россия без Евросоюза наращивает экспорт "черного золота"

Спрос со стороны оставшихся покупателей — в основном из Китая, Индии и Турции — помог РФ нарастить объемы и достичь нового максимума в среднем за четыре недели.

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Экспорт сырой нефти из России не снижается, хотя правительство страны уверяет, что добыча "черного золота" была сокращена. Об этом 24 апреля 2023 года пишет агентство Вloomberg.

Сообщается, что отгрузки нефти остаются на уровне около 3,4 млн баррелей в день уже вторую неделю. Спрос со стороны оставшихся покупателей из России — в основном из Китая, Индии и Турции — помог объемам достичь нового максимума в среднем за четыре недели.

Журналисты отмечают, что объемы морского экспорта никак не отражают сокращения добычи, которое, как сообщают в московском министерстве энергетики, в марте составило 700 000 баррелей в день.

Судя по последней информации, темпы переработки остаются неизменными с начала 2023 года и до 19 апреля были на 720 000 баррелей в день выше, чем за тот же полный месяц прошлого года.

Сокращение производства, которое должно было начаться в марте, уже должно было отразиться в цифрах экспорта, но этого не произошло. У России относительно мало складских мощностей, которые она может использовать в качестве буфера на случай сокращения добычи.

Напомним, нефтяное эмбарго на морские поставки нефти из России в Европейский Союз вступило в силу с 5 декабря 2022 года. Но по итогам марта 2023 стало известно, что экспорт "черного золота" из РФ достиг довоенного уровня. Причина: РФ предлагает свои баррели более ограниченному кругу клиентов и за меньшую цену. Кроме того, вопреки санкциям страна открыла для себя новые рынки сбыта — Индию и Китай.

Тем временем 20 апреля стало известно, что Пакистан разместил свой первый заказ на российскую сырую нефть со скидкой, страна будет покупать одну лишь нефть, а не рафинированное топливо.

11 апреля появилась информация о том, что что Казахстан и Азербайджан будут вместе заниматься транзитом нефти в обход РФ.