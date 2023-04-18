Россия резко нарастила экспорт нефти: как это отразится на доходах агрессора

Доходы России от нефтяного экспорта, по данным аналитиков Международного энергетического агентства, снизились на 43% вслед за снижением ее стоимости, но сейчас нефть РФ активно покупают Китай и Индия.

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Вопреки жестким международным санкциям за войну в Украине в мире снова растет спрос на российскую нефть. Так, по итогам марта 2023 года экспорт "черного золота" из РФ достиг довоенного уровня. Об этом пишет CNN со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), который был опубликован в пятницу, 14 апреля 2023 года.

По информации аналитиков, по итогам марта 2023 года экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года, составив 600 000 баррелей в день. Благодаря этому доход Москвы от экспорта нефти увеличился до 12,7 миллиарда долларов.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, Россия все же заработала на 43% меньше от экспорта нефти. Причина: сейчас Кремль продает свою нефть ограниченному кругу клиентов и за меньшую цену из-за санкций.

Отмечается, что президент РФ Владимир Путин после ввода санкций на экспорт энергоносителей за войну в Украину, в частности, запрет на морской импорт сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, сумел найти новые рынки сбыта — Индию и Китай.

Впрочем, по данным Reuters, санкции против энергетического сектора РФ привели к дефициту бюджета, который фиксируется на уровне в 2,4 триллиона рублей (29 миллиардов долларов) за первые три месяца 2023 года. Также общие поступления бюджета России снизились почти на 21% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Напомним, 3 апреля 2023 года стало известно, что организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) неожиданно поддержала Россию в вопросе сокращения добычи нефти примерно на 1,1 млн баррелей в сутки. К слову, аналитики Международного энергетического агентства считают, что на фоне этой ситуации может произойти сокращение мировых поставок нефти на 400 000 баррелей в день с марта по декабрь 2023.

Все эти факторы могут повысить спрос и стоимость нефти, что выгодно Москве. Благодаря росту цен она сможет частично ликвидировать рекордный дефицит бюджета.

Напомним, агентство Bloomberg 19 марта выяснило, каким образом Индия и ОАЭ помогают России обходить западные санкции. Компании Fractal в Дубае и Gatik из индийского Мумбая предоставляют Москве нефтяные танкеры.