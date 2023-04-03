ОПЕК поддержала Россию: добычу нефти сократят более чем на 1 млн баррелей в день

Саудовская Аравия возглавила нефтяной картель — вместе с РФ они уменьшат поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Нефть Brent уже подскочила до 84 долларов, аналитики призывают готовиться к цене в 100 долларов за баррель.

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) неожиданно поддержала Россию в вопросе сокращения добычи нефти примерно на 1,1 млн баррелей в сутки. Об этом пишет агентство Bloomberg 2 апреля.

Решение ОПЕК стало неожиданным для других игроков на рынке и создало новый риск для мировой экономики. Нефтяные фьючерсы выросли в Нью-Йорке на 8% с 3 апреля, подорожал также бензин, говорят аналитики.

Саудовская Аравия возглавила нефтяной картель. Как и Россия, она сократит поставки нефти на 500 тысяч баррелей в день. Ирак будет добывать меньше на 211 тысяч баррелей, ОАЭ — на 144 тысячи, Кувейт — на 128 тысяч, Казахстан — на 78 тысяч. Замыкают список Оман (-40 тысяч) и Алжир (-48 тысяч).

Представители Эр-Рияда говорят, что такие шаги нужны для стабилизации нефтяного рынка.

Саудовская Аравия и Россия суммарно сократят добычу нефти на 1 млн баррелей в день

Россия заявила, что сокращение добычи нефти продлится до конца 2023 года.

ОПЕК сокращает добычу нефти: марка Brent может скакнуть до 100 долларов за баррель

"Страны ОПЕК явно желают поднять цены. Группа действует на опережение и пытается вырвать цены [на нефть] из тисков макроэкономических настроений", — сказал Bloomberg нефтяной консультант и менеджер хедж-фонда Black Gold Investors Гэри Росс.

После решения картеля международный эталон нефти Brent приблизился к отметке 84 доллара за баррель в Сингапуре против 79 долларов на прошлой неделе. Бензин в США подскочил на 4,5%. Ведущие нефтяные аналитики призывают готовиться к цене в 100 долларов.

Неожиданный шаг ОПЕК может снова вызвать напряженность в отношениях США и их региональным партнером Саудовской Аравией. Отношения Эр-Рияда с администрацией президента Джо Байдена были напряженными, Белый дом заявил, что новые решения саудитов — опрометчивы в текущих рыночных условиях.

Увеличение цен на нефть повлечет за собой всплеск инфляции в развитых странах

Экономисты утверждают, что для Эр-Рияда невыгодно резко сокращать добычу нефти и поднимать цены, ведь страна пытается диверсифицировать экономику. Королевство инвестирует триллионы долларов на превращение страны в крупный центр бизнеса, логистики и туризма.

"Мы думаем, что это тщательно продуманное решение аравийского правительства. Власти Саудовской Аравии принимают решения о добыче нефти с абсолютным учетом своих экономических интересов", — сказала глава отдела товарной стратегии в RBC Capital Markets LLC Хелима Крофт.

Увеличение цен на нефть повлечет за собой новый всплеск инфляции в развитых странах, которую более 1 года сдерживают мировые центробанки, комментируют финансовые эксперты.

Немедленную выгоду от решения ОПЕК извлечет лишь Москва. Благодаря росту цен она сможет частично ликвидировать рекордный дефицит бюджета, образовавшийся из-за многочисленных санкций за развязывание полномасштабной войны в Украине.

Недостаток запасов нефти на мировом рынке объемом 100 млн баррелей в день восполняют Бразилия, Канада, Гайана (государство в Южной Америке), Норвегия и США, пишет газета The New York Times.

Cаудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco наращивает сотрудничество с Китаем. На прошлой неделе она объявила о двух сделках с Пекином по поставкам на нефтеперерабатывающие заводы 690 тысяч баррелей нефти в день.

Напомним, что министр энергетики Украины Герман Галущенко 29 марта просил мировых энергогигантов профинансировать восстановление разрушенной энергоинфраструктуры Украины.

Bloomberg 19 марта выяснило, каким образом Индия и ОАЭ помогают России обходить западные санкции. Компании Fractal в Дубае и Gatik из индийского Мумбая предоставляют Москве нефтяные танкеры.