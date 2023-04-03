ОПЕК підтримала Росію: видобуток нафти скоротять більш ніж на 1 млн барелів на день

Саудівська Аравія очолила нафтовий картель — разом із РФ вони зменшать постачання нафти на 500 тисяч барелів на добу. Нафта Brent вже підскочила до 84 доларів, аналітики закликають готуватися до ціни 100 доларів за барель.

Related video

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) несподівано підтримала Росію щодо скорочення видобутку нафти приблизно на 1,1 млн барелів на добу. Про це пише агентство Bloomberg 2 квітня.

Рішення ОПЕК стало несподіваним для інших гравців на ринку та створило новий ризик для світової економіки. Нафтові ф'ючерси зросли в Нью-Йорку на 8% із 3 квітня, подорожчав також бензин, кажуть аналітики.

Саудівська Аравія очолила нафтовий картель. Як і Росія, вона зменшить постачання нафти на 500 тисяч барелів на день. Ірак видобуватиме менше на 211 тисячі барелів, ОАЕ — на 144 тисячі, Кувейт — на 128 тисяч, Казахстан — на 78 тисяч. Замикають список Оман (-40 тисяч) та Алжир (-48 тисяч).

Представники Ер-Ріяда кажуть, що такі кроки потрібні для стабілізації нафтового ринку.

Саудівська Аравія та Росія сумарно скоротять видобуток нафти на 1 млн барелів на день

Росія заявила, що скорочення видобутку нафти триватиме до кінця 2023 року.

ОПЕК скорочує видобуток нафти: марка Brent може стрибнути до 100 доларів за барель

"Країни ОПЕК явно бажають підняти ціни. Група діє на випередження і намагається вирвати ціни [на нафту] з щипців макроекономічних настроїв", — сказав Bloomberg нафтовий консультант та менеджер хедж-фонду Black Gold Investors Гері Росс.

Після рішення картелю міжнародний еталон нафти Brent наблизився до позначки 84 долари за барель у Сінгапурі проти 79 доларів минулого тижня. Бензин у США підскочив на 4,5%. Провідні нафтові аналітики закликають готуватися до ціни 100 доларів.

Несподіваний крок ОПЕК може знову спричинити напруженість у відносинах США та їх регіональним партнером Саудівською Аравією. Відносини Ер-Ріяда з адміністрацією президента Джо Байдена були напруженими, Білий дім заявив, що нові рішення саудитів необачні в поточних ринкових умовах.

Збільшення цін на нафту спричинить сплеск інфляції в розвинених країнах

Економісти стверджують, що для Ер-Ріяда невигідно різко скорочувати видобуток нафти та підіймати ціни, адже країна намагається диверсифікувати економіку. Королівство інвестує трильйони доларів на перетворення країни на великий центр бізнесу, логістики та туризму.

"Ми думаємо, що це ретельно продумане рішення аравійського уряду. Влада Саудівської Аравії ухвалює рішення про видобуток нафти з абсолютним урахуванням своїх економічних інтересів", — сказала глава відділу товарної стратегії в RBC Capital Markets LLC Хеліма Крофт.

Збільшення цін на нафту спричинить новий сплеск інфляції в розвинених країнах, яку понад 1 рік стримують світові центробанки, коментують фінансові експерти.

Негайну вигоду від рішення ОПЕК матиме лише Москва. Завдяки зростанню цін вона зможе частково ліквідувати рекордний дефіцит бюджету, що виник через численні санкції за розв'язання повномасштабної війни в Україні.

Нестачу запасів нафти на світовому ринку обсягом 100 млн барелів на день заповнюють Бразилія, Канада, Гаяна (держава в Південній Америці), Норвегія та США, пише газета The New York Times.

Саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco збільшує співпрацю з Китаєм. Минулого тижня вона оголосила про дві угоди з Пекіном щодо постачання на нафтопереробні заводи 690 тисяч барелів нафти на день.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко 29 березня просив світових енергогігантів профінансувати відновлення зруйнованої енергоінфраструктури України.

Bloomberg 19 березня з'ясував, яким чином Індія та ОАЕ допомагають Росії обходити західні санкції. Компанії Fractal у Дубаї та Gatik з індійського Мумбая надають Москві нафтові танкери.