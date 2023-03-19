Компанії Індії та ОАЕ допомагають РФ обходити санкції, — Bloomberg

За інформацією журналістів, Москві надають танкери для транспортування нафти компанії Fractal, зареєстрована в Дубаї, та Gatik з Мумбая.

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В Індії та Об'єднаних Арабських Еміратах допомагають РФ обходити санкції. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За інформацією видання, в цих країнах працюють 2 компанії, які сприяють Росії в уникненні санкцій, надаючи їй нафтові танкери. Мова йде про компанію Fractal, яка зареєстрована в Дубаї, а також Gatik з індійського Мумбая. Разом вони володіють активами на 2 мільярди доларів.

Зазначається, що сайт компанії Gatik перебуває на стадії розробки, а на сайті компанії Fractal розміщена лише адреса електронної пошти для працевлаштування.

Танкери цих компаній заходили в порти Росії цього року або перевантажували російську продукцію. Обидві ці компанії можуть перевозити 45 мільйонів барелів нафти і палива.

Зокрема, танкер Jumbo компанії Gatik, який був придбаний на початку лютого цього року, помітили в порту Усть-Луга в Балтійському морі 11 лютого.

Індія та ОАЕ не приєдналися до санкцій Заходу щодо російської нафти.

Через посилення економічних санкцій щодо Росії дедалі більше кораблів приєднуються до тіньового флоту, який доправляє російську експортну нафту клієнтам. Така група налічує близько 600 кораблів, або 10% усіх великих світових танкерів. Здебільшого РФ вдається до підставних компаній із Дубая та Гонконгу. Для цього закуповують судна в Європі або використовують старі, які вже мали списати.

У російських нафтових компаній виникли проблеми з експортом дизельного пального, яке з лютого перебуває під дією європейського ембарго. Попри знижки, розмір яких сягає третини від світових цін, російський дизель залишається в танкерах і чекає на покупців. Як повідомляв Bloomberg, на початку весни нерозпроданого дизеля на суднах було 4,4 млн. барелів. Протягом останнього місяця обсяги палива зросли у 4 рази.

Раніше Bloomberg повідомляв, що банки Індії допомагають Росії обходити санкції. РФ використовує фінансові установи Індії, щоб продавати діаманти. Повідомляється, що компанія "Алроса" вже продає діаманти на суму 250 мільйонів доларів на місяць.

Китайський лідер Сі Цзіньпін має намір обговорити з Путіним механізм обходу санкцій у межах свого візиту до РФ, повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 17 березня. Пекін і Москва збираються підписати двосторонні документи невідомого змісту.