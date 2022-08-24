Індійські банки допомагають Росії обходити санкції, — Bloomberg

Журналісти з'ясували, що РФ продовжує контролювати третину ринку необроблених діамантів. Коштовності з російським камінням продаються не тільки в Індії, а й у Європі.

Російська Федерація використовує банки Індії, щоб продавати діаманти та таким чином обходити санкції. Так, російський гірничодобувний гігант "Алроса" непомітно відновив експорт майже до довоєнного рівня, про що пише Bloomberg.

Повідомляється, що компанія "Алроса" вже продає діаманти на суму 250 мільйонів доларів на місяць. Це на близько 50-100 мільйонів доларів нижче за довоєнний рівень. Продаж відновився, оскільки деяким індійським банкам стало зручніше проводити транзакції у валютах, відмінних від доларів США.

У матеріалі сказано, що компанія "Алроса" продає діаманти покупцям в Індії та Європі, переважно за рупії. Угоди укладаються тихо навіть за стандартами досить закритого ринку дорогоцінного каміння. При цьому компанія "Алрос"а припинила публікувати будь-яку інформацію про свої продажі або фінансові показники.

У виданні заявили, що представник компанії відмовився давати коментарі щодо цього.

Журналісти написали, що на частку "Алроса" припадає близько третини світових поставок діамантової сировини. Індія ж є найбільшим із кількох галузевих центрів, де сотні переважно сімейних підприємств обробляють і полірують необроблені камені в готові вироби.

Что такое Алроса?

Це "Алроса" — це група компаній, яка за підсумками 2017 року займала провідну позицію у світі за обсягом видобутку алмазів. Штаб-квартири знаходяться в Якутії та Москві. З квітня 2022 року знаходиться під санкціями США та Австралії.

Раніше Фокус писав, що експерти розповіли, чому санкції досі не добили економіку Росії. Журналісти пишуть, що світові ціни на енергоносії дали можливість Москві скоротити рівень бідності та нерівності, незважаючи на введені Заходом санкції та рівень інфляції, що зростає.

Ще нагадаємо, що Кулеба закликав світ запровадити жорсткіші санкції проти РФ. Міністр вважає, що РФ має понести покарання за свої злочини.