Индийские банки помогают России обходить санкции, — Bloomberg

Журналисты выяснили, что РФ продолжает контролировать треть рынка необработанных бриллиантов. Драгоценности с российскими камнями продаются не только в Индии, но и в Европе.

Российская Федерация использует банки Индии, чтобы продавать бриллианты и обходить таким образом санкции. Так, российский горнодобывающий гигант "Алроса" незаметно восстановил экспорт почти до довоенного уровня, о чем пишет Bloomberg.

Сообщается, что компания "Алроса" уже продает бриллианты на сумму в 250 миллионов долларов в месяц. Это на около 50-100 миллионов долларов ниже довоенного уровня. Продажи возобновились, поскольку некоторым индийским банкам стало удобнее проводить транзакции в валютах, отличных от долларов США.

В материале сказано, что компания "Алроса" продает бриллианты покупателям в Индии и Европе, в основном за рупии. Сделки заключаются тихо даже по стандартам довольно закрытого рынка драгоценных камней. При этом компания Алроса прекратила публиковать какую-либо информацию о своих продажах или финансовых показателях.

В издании заявили, что представитель компании отказался давать комментарии по этому поводу.

Журналисты написали, что на долю "Алроса" приходится около трети мировых поставок бриллиантового сырья. Индия же является крупнейший из нескольких отраслевых центров, где сотни преимущественно семейных предприятий обрабатывают и полируют необработанные камни в готовые изделия.

Что такое Алроса?

Это "Алроса" — это группа компаний, которая, по состоянию на 2017 год, занимала лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. Штаб-квартиры находятся в Якутии и Москве. С апреля 2022 года находится под санкциями США и Австралии.

Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали, почему санкции до сих пор не добили экономику России. Журналисты пишут, что мировые цены на энергоносители дали возможность Москве сократить уровень бедности и неравенства, несмотря на введенные Западом санкции и растущий уровень инфляции.

Еще напомним, что Кулеба призвал мир ввести более жесткие санкции против РФ. Министр считает, что РФ должна понести наказание за свои преступления.