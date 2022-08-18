Кулеба призвал мир ввести более жесткие санкции против РФ после удара по Харькову

По словам министра, Украине нужно больше поддержки со стороны других стран, а Россию нужно наказать новыми, более жесткими ограничениями.

Мир должен оказать Украине максимальную военную помощь и ввести более жесткие санкции против России после удара по общежитию в Харькове в среду, 17 августа, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр считает, что РФ должна понести наказание за свои преступления.

"Россияне нанесли удар по жилому району Харькова, убив по меньшей мере 6 и ранив не менее 16 человек (известно, что погибших уже семь – ред.). Россия продолжает убивать людей в центре Европы. Единственный способ остановить Путина — предоставить Украине максимальную военную помощь и ввести более жесткие санкции против России", — написал Кулеба в Twitter.

Напомним, что вчера российские оккупанты мощно обстреляли общежитие в Харькове. По информации спасателей, информация о попадании поступила к ним в 21:40. В 23:38 пожар был локализирован. Как рассказала советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова, среди пострадавших были люди с нарушениями слуха, которые даже не могли услышать воздушной тревоги. В результате обстрела погибли 7 человек, 16 пострадали, среди них — 11-летний ребенок, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Президент Украины уже отреагировал на инцидент в Харькове. Он отметил, что это "подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора".

Также мы сообщали, что утром 18 августа оккупанты опять открыли огонь по Харькову. По меньшей мере пятеро раненых, среди них — ребенок. В результате попаданий снарядов есть несколько пожаров.