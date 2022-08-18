Кулеба закликав світ запровадити жорстокіші санкції проти РФ після удару по Харкову

За словами міністра, Україні потрібно більше підтримки з боку інших країн, а Росію потрібно покарати новими, жорсткішими обмеженнями.

Світ має надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити жорстокіші санкції проти Росії після удару по гуртожитку у Харкові в середу, 17 серпня, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр вважає, що РФ має понести покарання за свої злочини.

"Росіяни завдали удару по житловому району Харкова, вбивши щонайменше 6 і поранивши не менше 16 людей (відомо, що загиблих вже сім – ред.). Росія продовжує вбивати людей у центрі Європи. Єдиний спосіб зупинити Путіна — надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії", — написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, що вчора російські окупанти потужно обстріляли гуртожиток у Харкові. За інформацією рятувальників, інформація про влучення надійшла до них о 21:40. О 23:38 пожежу було локалізовано. Як розповіла радниця голови Харківської облради Наталія Попова, серед постраждалих були люди з порушеннями слуху, які навіть не могли почути повітряну тривогу. Внаслідок обстрілу загинули 7 людей, 16 постраждали, серед них — 11-річна дитина, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Президент України вже відреагував на інцидент у Харкові. Він зазначив, що це "підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора".

Також ми повідомляли, що вранці 18 серпня окупанти знову відкрили вогонь по Харкову. Щонайменше п'ятеро поранених, серед них дитина. Внаслідок влучень снарядів є кілька пожеж.