Продати нікому: Росія тримає в океані мільйони барелів свого дизеля, - Bloomberg

За даними журналістів, протягом останнього місяця обсяги палива в дрейфуючих танкерах збільшилися більш ніж у чотири рази і встановили рекорд за весь час спостережень.

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У російських нафтових компаній з'явилися проблеми з експортом дизельного палива, яке з лютого перебуває під дією європейського ембарго та "стелі цін" з боку країн G7. Про це 10 березня 2023 року повідомляє агентство Bloomberg.

Так, незважаючи на знижки, розмір яких досягає третини від світових цін, дизель російського походження залишається в танкерах, що дрейфують в океані, і чекає на покупців.

Як пише Bloomberg, на початку весни нерозпроданого дизеля на суднах було 4,4 млн. барелів. Протягом останнього місяця обсяги палива збільшились більш ніж у чотири рази та встановили рекорд за весь час спостережень.

При цьому Росія продовжує відвантажувати дизель із портів, хоча у Москві чудово розуміють, що навряд чи знайдуть покупців на своє паливо. За словами аналітика Марка Вільямса, якщо нерозпродані обсяги збільшуватимуться, найімовірніше, експорт дизеля доведеться скорочувати, одночасно пускаючи "під ніж" його виробництво.

Тому, починаючи з другого кварталу 2023 року, російським НПЗ доведеться призупинити роботу, тоді скорочення переробки нафти становитиме до 1 млн. барелів на добу.

Росія водночас почала активніше співпрацювати з Об'єднаними Арабськими Еміратами для того, щоб продавати свої енергоносії. Як повідомляє агентство Reuters, в ОАЕ РФ знайшла для себе новий ринок збуту після того, як західні санкції фактично заблокували для Кремля європейський ринок для збуту нафти та нафтопродуктів.

Водночас, Арабські країни Перської затоки незадоволені тиском США, які вимагали від них ізолювати РФ і добувати більше нафти, тому погоджуються на співпрацю з країною-агресором.

Економіка країни-агресора дуже реагує на ціни на нафту та інші енергоносії, оскільки для Росії нафта — своєрідний резерв. Тому, як вважає економіст Віталій Шапран, наразі існують готівкові розрахунки в нацвалютах Ірану, Індії та навіть Афганістану, а також фізичні розрахунки золотом, повного контролю за виконанням РФ санкційних обмежень не буде.

Також повідомлялося, що війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.