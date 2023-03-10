Продать некому: Россия держит в океане миллионы баррелей своего дизеля, — Bloomberg

По данным журналистов, в течение последнего месяца объемы топлива в дрейфующих танкерах увеличились более чем в четыре раза и установили рекорд за все время наблюдений.

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У российских нефтяных компаний появились проблемы с экспортом дизельного топлива, которое с февраля находится под действием европейского эмбарго и "потолком цен" со стороны стран G7. Об этом 10 марта 2023 года сообщает агентство Bloomberg.

Так, несмотря на скидки, размер которых достигает трети от мировых цен, дизель российского происхождения остается в дрейфующих в океане танкерах и ждет покупателей.

Как пишет Bloomberg, в начале весны нераспроданного дизеля на суднах было 4,4 млн баррелей. В течение последнего месяца объемы топлива увеличились более чем в четыре раза и установили рекорд за все время наблюдений.

При этом Россия продолжает отгружать дизель из портов, хотя в Москве прекрасно понимают, что вряд ли найдут покупателей на свое топливо. По словам аналитика Марка Уильямса, если нераспроданные объемы будут увеличиваться то, скорее всего, экспорт дизеля придется сокращать, одновременно пуская "под нож" его производство.

Поэтому, начиная со второго квартала 2023 года, российским НПЗ придется приостановить работу, тогда сокращение переработки нефти составит до 1 млн баррелей в сутки.

Россия, тем временем, начала активнее сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами, чтобы продавать свои энергоносители. Как сообщает агентство Reuters, в ОАЭ РФ нашла для себя новый рынок сбыта после того, как западные санкции фактически заблокировали для Кремля европейский рынок для сбыта нефти и нефтепродуктов.

В то же время Арабские страны Персидского залива недовольны давлением США, которые требовали от них изолировать РФ и добывать больше нефти, поэтому соглашаются на сотрудничество со страной-агрессором.

Экономика страны-агрессора сильно реагирует на цены на нефть и другие энергоносители, так как для России нефть — своеобразный резерв. Поэтому, как считает экономист Виталий Шапран, пока существуют наличные расчеты в нацвалютах Ирана, Индии и даже Афганистана, а также физические расчеты золотом, полного контроля за выполнением РФ санкционных ограничений не будет.

Также сообщалось, что война в Украине продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.