Знайшли нового союзника: Росія постачає великі партії нафти в ОАЕ

Арабські країни Перської затоки незадоволені тиском США, які вимагали від них ізолювати РФ і добувати більше нафти, тому погоджуються на співпрацю з країною-агресором.

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Росія дедалі більше співпрацює з Об'єднаними Арабськими Еміратами для продажу своїх енергоносіїв після того, як західні санкції фактично заблокували для РФ європейський ринок для збуту нафти й нафтопродуктів. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними видання, з листопада 2022 року близько 1,5 млн барелів російської нафти було відправлено в ОАЕ.

"Цілком невідомо, коли ОАЕ почали імпортувати російську нафту, але дані відстеження танкерів вказують на те, що обсяги зросли після вторгнення Росії в Україну", — сказано в матеріалі.

Зазначається, що в Кремлі продовжують працювати над покращенням співпраці з провідними виробниками нафти в Перській затоці, такими як Саудівська Аравія та ОАЕ. Арабські країни Перської затоки незадоволені тиском США, які вимагали від них ізолювати РФ і добувати більше нафти, тому погоджуються на співпрацю з країною-агресором.

Наприклад, Саудівська Аравія імпортує значну кількість російського мазуту для спалювання на своїх електростанціях, вивільняючи більше сирої нафти для експорту. Водночас у Росії з'явився новий ринок для збуту як нафти, так і нафтопродуктів, хоч і за зниженими цінами.

РФ розколола світовий ринок нафти надвоє

Поки Європа відмовляється від російських енергоносіїв, імпортери з Азії продовжують укладати угоди з РФ. Наприклад, Китай загалом за минулий рік збільшив імпорт російської нафти до 1,9 млрд барелів на добу — на 19% більше, ніж роком раніше, за даними Міжнародного енергетичного агентства.

Постачання в Індію збільшилися в 9 разів, до 900 000 барелів на день. Постачання нафти в Індію та Китай було рекордним у січні. Водночас, за інформацією видання CNN, російську нафту, попри санкції, продовжують отримувати імпортери з усього світу. І навіть ті, хто уважно стежить за постачанням, не можуть точно сказати, хто ж ці загадкові постачальники російського "чорного золота".

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками Bloomberg, РФ відправляє свою нафту на зберігання в Африку, оскільки китайського й індійського ринків Росії не вистачає, щоб розпродати всю нафту, що видобувається.

Як повідомлялося, війна в Україні продовжуватиме розоряти російську економіку, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.