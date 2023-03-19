Компании Индии и ОАЭ помогают РФ обходить санкции, — Bloomberg

По информации журналистов, Москве предоставляют танкеры для транспортировки нефти компании Fractal, зарегистрированной в Дубае, и Gatik из Мумбая.

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В Индии и Объединенных Арабских Эмиратах помогают РФ обходить санкции. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По информации издания, в этих странах работают две компании, которые способствуют России избегать санкции, предоставляя ей нефтяные танкеры. Речь идет о компании Fractal, которая зарегистрирована в Дубае, а также Gatik из индийского Мумбая. Итого они владеют активами на 2 миллиарда долларов.

Отмечается, что сайт компании Gatik находится в стадии разработки, а на сайте компании Fractal размещен только адрес электронной почты для трудоустройства.

Танкеры этих компаний заходили в порты России в этом году или перегружали российскую продукцию. Обе компании могут перевозить 45 миллионов баррелей нефти и топлива.

В частности, танкер Jumbo компании Gatik, приобретенный в начале февраля этого года, был замечен в порту Усть-Луга в Балтийском море 11 февраля.

Индия и ОАЭ не присоединились к санкциям Запада в отношении российской нефти.

Из-за усиления экономических санкций в отношении России все большее число кораблей присоединяются к теневому флоту, который доставляет российскую экспортную нефть клиентам. Такая группа насчитывает около 600 кораблей или 10% всех крупных мировых танкеров. В основном РФ прибегает к подставным компаниям из Дубая и Гонконга. Для этого закупают суда в Европе или используют старые, которые уже должны были списать.

У российских нефтяных компаний возникли проблемы с экспортом дизельного горючего, которое с февраля находится под действием европейского эмбарго. Несмотря на скидки, размер которых достигает трети от мировых цен, российский дизель остается в танкерах и ждет покупателей. Как сообщал Bloomberg, в начале весны нераспроданного дизеля на судах было 4,4 млн баррелей. За последний месяц объемы топлива выросли в 4 раза.

Ранее Bloomberg сообщал, что банки Индии помогают России обходить санкции. РФ использует финансовые учреждения Индии, чтобы продавать бриллианты. Сообщается, что компания "Алроса" уже продает бриллианты на сумму 250 миллионов долларов в месяц.

Китайский лидер Си Цзиньпин намерен обсудить с Путиным механизм обхода санкций в рамках своего визита в РФ, сообщили в отчете Института изучения войны (ISW) от 17 марта. Пекин и Москва намерены подписать двусторонние документы неизвестного содержания.