У Міненерго зажадали від світових енергокомпаній передати частину прибутку на допомогу Україні

Глава відомства Герман Галущенко заявив, що міжнародні компанії отримали неймовірний прибуток через стрибки цін на енергоресурси внаслідок вторгнення РФ. За його словами, було б слушно передати Києву частину коштів на відновлення енергооб'єктів.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що міжнародні енергетичні компанії, які отримали неймовірний прибуток через стрибки цін внаслідок вторгнення РФ, мають передати частину цих коштів на відновлення зруйнованої української енергетичної інфраструктури. Про це він сказав в інтерв'ю американському виданню Politico 29 березня.

"Багато енергетичних компаній отримують величезний непередбачуваний прибуток завдяки війні. Тож ми оцінили його більш ніж у 200 мільярдів доларів. Вони отримують ці гроші, тому що ми боремося через війну. Я думаю, що було б справедливо розділити ці гроші з Україною. Я маю на увазі, щоб допомогти нам відновити, перебудувати енергетику", — сказав міністр.

За його словами, країнам Заходу необхідно закрити лазівки у санкціях щодо продажу російських енергоносіїв, щоб запобігти "нескінченній війні" в Україні. Герман Галущенко також зазначив, що Київ може надати альтернативне ядерне паливо, щоб деякі держави ЄС могли позбутися залежності від російських постачань.

"Якщо, з одного боку, ви намагаєтеся їх обмежити, а з іншого — даєте їм можливості, ви дозволите їм вести нескінченну війну", — додав він.

Журналісти зазначають, що наведена Галущенко цифра в $200 млрд часто згадується як прибуток п'яти провідних компаній у 2022 році — BP, Chevron, ExxonMobil, Total і Shell. Київська школа економіки оцінює збитки українській інфраструктурі через російські атаки майже в $140 млрд.

Міністр енергетики розповів, що литовська енергетична компанія Ignitis Group має намір передати близько 10% свого прибутку для відновлення України. За його словами, більші компанії повинні наслідувати цьому прикладу.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що в Україні з початку 2023 року продовжують знижуватись ціни на бензин завдяки санкціям на російську нафту. Керівник Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що нафта подешевшала на світовому ринку вдвічі.

19 березня ЗМІ повідомляли, що компанії Індії та ОАЕ допомагають Росії обходити санкції. За інформацією журналістів, Москві надають танкери для транспортування нафти компанії Fractal, зареєстрованої в Дубаї, та Gatik із Мумбая.