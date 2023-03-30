В Минэнерго потребовали от мировых энергокомпаний передать часть прибыли на помощь Украине

Глава ведомства Герман Галущенко заявил, что международные компании получили невероятную прибыль из-за скачков цен на энергоресурсы в результате вторжения РФ. По его словам, было бы справедливо передать Киеву часть средств на восстановления энергообъектов.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что международные энергетические компании, которые получили невероятную прибыль из-за скачков цен в результате вторжения РФ, должны передать часть этих средств на восстановление разрушенной украинской энергетической инфраструктуры. Об этом он сказал в интервью американскому изданию Politico 29 марта.

"Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль благодаря войне. Так что мы оценили ее более чем в 200 миллиардов долларов. Они получают эти деньги, потому что мы сражаемся, из-за войны. Я думаю, что было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить, перестроить энергетику", — сказал министр.

По его словам, странам Запада необходимо закрыть лазейки в санкциях в отношении продажи российских энергоносителей, чтобы предотвратить "бесконечную войну" в Украине. Герман Галущенко также отметил, что Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы некоторые государства ЕС могли избавиться от зависимости российских поставок.

"Если, с одной стороны, вы пытаетесь их ограничить, а с другой — даете им возможности, вы позволите им вести бесконечную войну", — добавил он.

Журналисты отмечают, что приведенная Галущенко цифра в $200 млрд часто упоминается как прибыль пяти ведущих компаний в 2022 году — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Киевская школа экономики оценивает ущерб украинской инфраструктуре из-за российских атак почти в $140 млрд.

Министр энергетики рассказал, что литовская энергетическая компания Ignitis Group намерена передать около 10%своей прибыли для восстановления Украины. По его словам, более крупные компании должны последовать этому примеру.

Напомним, 22 марта сообщалось, что в Украине с начала 2023 года продолжают снижаться цены на бензин благодаря санкциям на российскую нефть. Руководитель Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что нефть подешевела на мировом рынке в два раза.

19 марта СМИ сообщали, что компании Индии и ОАЭ помогают России обходить санкции. По информации журналистов, Москве предоставляют танкеры для транспортировки нефти компании Fractal, зарегистрированной в Дубае, и Gatik из Мумбаи.