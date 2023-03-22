В Украине благодаря санкциям на российскую нефть дешевеет бензин
Эксперт рассказал, как санкции на российскую нефть связаны со снижением цен на топливо в Украине. Также он поделился информацией о количестве нефтепродуктов в нашей стране.
В Украине с начала 2023 года продолжают снижаться цены на автомобильное топливо. Эксперты считают, что это связано с санкциями на российскую нефть. Об этом сообщили на сайте Факти ICTV.
Всего за несколько месяцев стоимость топлива на украинских АЗС снизилась на 4-5 грн. По состоянию на 22 марта средняя цена на бензин А-95 составляет 47,29 грн за литр, а дизеля — 48,08 грн за литр.
Руководитель Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что нефть подешевела на мировом рынке в два раза. Сейчас цена ресурса составляет 70 долларов за баррель.
Санкции на российскую нефть стали главной причиной снижения цен. Из-за эмбарго на нефтепродукты россиянам приходится искать новые маршруты поставок, которые оказываются более затратными.
Многие страны отказались от российской нефти, из-за чего России нужно предлагать ресурс с большой скидкой. Эксперт отметил, что в это время в Европе и в Украине зафиксированы рекордные запасы топлива.Важно
Куюн поделился, что в Украине огромное количество всех видов топлива. Его настолько много, что уже негде хранить, так как нефтебазы трейдеры не используют из соображений безопасности.
Помимо этого автогаз также демонстрирует динамику снижения цен. С начала года он подешевел на 7 грн. Сейчас его цена составляет в среднем 22 грн.
На сжиженный газ из РФ не наложены санкции, поэтому его завозят в Европу. Там автогаз смешивают с другим или просто переделывают документы, и так он попадает в Украину. Правительство работает над решением этой проблемы.
Средние цены на автомобильное топливо в Украине:
- бензин А-95 премиум — 49,15 грн/л;
- бензин А-95 — 47,26 грн/л (-0.063%);
- бензин А-92 — 46,40 грн/л (+0.065%);
- дизельное топливо — 48,07 грн/л (-0.021%);
- автомобильный газ — 22,14 грн/л (-0.225%);
Ранее Фокус сообщал, что по данным Forbes, Украина закупает российский автогаз на миллионы долларов.