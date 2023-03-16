Снижение потолка цен на российскую нефть: в WSJ озвучили позицию Байдена

По словам официальных американских лиц, США стараются не делать шагов, угрожающих поставкам российской нефти, так как это может привести к росту мировых цен.

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На прошлой неделе в Белом доме президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что у Вашингтона нет желания корректировать нефтяные санкции, наложенные на Российскую Федерацию. Об этом 15 марта сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В публикации говорится, что западные страны пришли к соглашению о пересмотре потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель в марте 2023 года. Это связано с тем, что власти Польши, Украины и стран Балтии выступали за установление более низкой цены на нефть из РФ.

Однако, по данным СМИ, авторы плана ценового предела из Минфина США считают, что нынешние ограничения по отношению к российской нефти оправдали ожидания. В ведомстве заявили, что их план позволяет одновременно сохранить доступность российской нефти на мировых рынках и урезать доходы РФ.

Представители Минфина отметили, что при необходимости готовы внести изменения в нефтяные санкции против России. По словам официальных американских лиц, США стараются не делать шагов, угрожающих поставкам российской нефти, так как это может привести к росту цен.

В пресс-службе Совета национальной безопасности США отказались давать комментарии по этому поводу.

Представитель Еврокомиссии сказал, что на заседании ЕС в среду не упоминалось заявление Джо Байдена о снижении потолка цен на российскую нефть.

В среду, 15 марта, издание Bloomberg сообщило, что Польша, Литва и Эстония призвали союзников снизить верхний предел цен на российскую нефть в марте 2023 года с 60 до 51,45 доллара за баррель. По данным журналистов, 27 стран-членов Евросоюза должны были обсудить этот вопрос ближайшем заседании.

Напомним, что нефтяное эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС вступило в силу с 5 декабря 2022 года. Потолок цен на российскую нефть был установлен на уровне 60 долларов за баррель.

По данным Reuters от 28 февраля, в связи с введением потолка цен и сокращением объемов поставок в 2023 году прибыль РФ от экспорта энергоресурсов упала на 38%. За январь доходы РФ от продажи нефти и газа составили $18,5 млрд, по сравнению с $30 млрд за тот же период в 2022 году

При этом РФ усиливает сотрудничество с ОАЭ для сбыта свои энергоресурсов, а также использует теневой флот, состоящий из порядка 600 кораблей, или 10% всех мировых крупных танкеров, для доставки своей нефти покупателям.