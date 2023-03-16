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Экономика

Снижение потолка цен на российскую нефть: в WSJ озвучили позицию Байдена

Джо Байден, президент США, нефть, Россия, санкции, потолок цен, РФ, эмбарго
Фото: Getty Images | Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет менять потолок цен на нефть из РФ

По словам официальных американских лиц, США стараются не делать шагов, угрожающих поставкам российской нефти, так как это может привести к росту мировых цен.

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На прошлой неделе в Белом доме президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что у Вашингтона нет желания корректировать нефтяные санкции, наложенные на Российскую Федерацию. Об этом 15 марта сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В публикации говорится, что западные страны пришли к соглашению о пересмотре потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель в марте 2023 года. Это связано с тем, что власти Польши, Украины и стран Балтии выступали за установление более низкой цены на нефть из РФ.

Однако, по данным СМИ, авторы плана ценового предела из Минфина США считают, что нынешние ограничения по отношению к российской нефти оправдали ожидания. В ведомстве заявили, что их план позволяет одновременно сохранить доступность российской нефти на мировых рынках и урезать доходы РФ.

Представители Минфина отметили, что при необходимости готовы внести изменения в нефтяные санкции против России. По словам официальных американских лиц, США стараются не делать шагов, угрожающих поставкам российской нефти, так как это может привести к росту цен.

В пресс-службе Совета национальной безопасности США отказались давать комментарии по этому поводу.

Представитель Еврокомиссии сказал, что на заседании ЕС в среду не упоминалось заявление Джо Байдена о снижении потолка цен на российскую нефть.

В среду, 15 марта, издание Bloomberg сообщило, что Польша, Литва и Эстония призвали союзников снизить верхний предел цен на российскую нефть в марте 2023 года с 60 до 51,45 доллара за баррель. По данным журналистов, 27 стран-членов Евросоюза должны были обсудить этот вопрос ближайшем заседании.

Напомним, что нефтяное эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС вступило в силу с 5 декабря 2022 года. Потолок цен на российскую нефть был установлен на уровне 60 долларов за баррель.

По данным Reuters от 28 февраля, в связи с введением потолка цен и сокращением объемов поставок в 2023 году прибыль РФ от экспорта энергоресурсов упала на 38%. За январь доходы РФ от продажи нефти и газа составили $18,5 млрд, по сравнению с $30 млрд за тот же период в 2022 году

При этом РФ усиливает сотрудничество с ОАЭ для сбыта свои энергоресурсов, а также использует теневой флот, состоящий из порядка 600 кораблей, или 10% всех мировых крупных танкеров, для доставки своей нефти покупателям.