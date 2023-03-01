С начала года доходы РФ от продажи газа и нефти рухнули почти на 40%, — Reuters

Всего в 2022 году Москва получила $154,68 млрд от экспорта нефти и газа, но была вынуждена экспортировать резервы, чтобы покрыть дефицит на фоне возросших расходов из-за вторжения в Украину.

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Доходы России от продажи нефти и газа в этом году упали на 38%, поскольку ограничение цен и западные санкции сократили торговлю самого прибыльного вида экспорта Москвы. За январь доходы от продажи этих энергоносителей составили $18,5 млрд по сравнению с $30 млрд за тот же период в 2022 году. Об этом 28 февраля сообщило агентство Reuters.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что санкции Запада относительно экспорта российских энергоносителей достигли двух целей — стабилизации нефтяных рынков и сокращения доходов Москвы от экспорта нефти и газа.

"Мы ожидаем, что это снижение доходов от экспорта нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более резким в среднесрочной перспективе в результате отсутствия доступа к технологиям и инвестициям", — рассказал Бироль в беседе с журналистами агентства.

Ограничения, введенные 27 странами в ответ на российскую агрессию в Украине, включая ограничения на нефть в $60 за баррель, введенные странами G7, привели к тому, что российская нефть Urals продается с большим дисконтом в соотношении с маркой Brent.

Кроме того отмечается, что РФ была вынуждена начать продажу международных резервов для покрытия дефицита, возникшего на фоне расходов из-за вторжения в Украину. Всего в 2022 году Москва получила $154,68 млрд от экспорта нефти и газа.

В связи с этим Бироль подчеркнул, что несмотря на существенный прогресс в повышении энергетической безопасности, которого добились страны ЕС, риски остаются и европейцам нужно продолжать усилия по энергосбережению и защите поставок.

Ранее сообщалось, что Польша намерена практически полностью отказаться от импорта российской нефти.В начале этого года премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что в 2023 импорт нефти из РФ снизился до 10%, а в до конца марта цифра будет близка к нулю.

По информации журналистов The Wall Street Journal, в результате западных санкций в Тунисе, Марокко, Алжире и Египте был зафиксирован всплеск импорта российских энергоресурсов.