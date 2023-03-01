З початку року доходи РФ від продажу газу та нафти впали майже на 40%, — Reuters

Загалом у 2022 році Москва отримала $154,68 млрд від експорту нафти та газу, але була змушена експортувати резерви, щоб покрити дефіцит на тлі зростання витрат через вторгнення в Україну.

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Доходи Росії від продажу нафти і газу цього року впали на 38%, оскільки обмеження цін та західні санкції скоротили торгівлю найприбутковішого виду експорту Москви. За січень доходи від продажу цих енергоносіїв склали $18,5 млрд. порівняно з $30 млрд. за той же період у 2022 році. Про це 28 лютого повідомило агентство Reuters.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив, що санкції Заходу щодо експорту російських енергоносіїв досягли двох цілей – стабілізації нафтових ринків та скорочення доходів Москви від експорту нафти та газу.

"Ми очікуємо, що це зниження доходів від експорту нафти і газу буде різкішим у найближчі місяці. І ще різкішим у середньостроковій перспективі внаслідок відсутності доступу до технологій та інвестицій", — розповів Біроль у розмові з журналістами агентства.

Обмеження, введені 27 країнами у відповідь на російську агресію в Україні, включаючи обмеження на нафту $60 за барель, введені країнами G7, призвели до того, що російська нафта Urals продається з великим дисконтом у відповідності до марки Brent.

Крім того, зазначається, що РФ була змушена почати продаж міжнародних резервів для покриття дефіциту, що виник на тлі витрат через вторгнення в Україну. Загалом у 2022 році Москва отримала $154,68 млрд від експорту нафти та газу.

У зв'язку з цим Біроль підкреслив, що незважаючи на суттєвий прогрес у підвищенні енергетичної безпеки, якого досягли країни ЄС, ризики залишаються і європейцям потрібно продовжувати докладати зусилля щодо енергозбереження та захисту постачань.

Раніше повідомлялося, що Польща має намір практично повністю відмовитися від імпорту російської нафти. На початку цього року прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький заявив, що в 2023 році імпорт нафти з РФ знизився до 10%, а до кінця березня цифра буде близька до нуля.

За інформацією журналістів The Wall Street Journal, внаслідок західних санкцій у Тунісі, Марокко, Алжирі та Єгипті було зафіксовано сплеск імпорту російських енергоресурсів.