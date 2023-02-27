Путін використовує Африку, щоб продавати нафту Європі в обхід санкцій, – WSJ

За даними журналістів, Туніс та Марокко суттєво збільшили обсяги закупівель російських нафтопродуктів, що не співвідноситься з їхніми потребами.

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Після того, як Європейський Союз наклав санкції на нафту та нафтопродукти з Російської Федерації, сплеск імпорту російських енергоресурсів був зафіксований у Тунісі, Марокко, Алжирі та Єгипті. Про це пише The Wall Street Journal.

У виданні зазначають, що цього місяця набули чинності обмеження ЄС на імпорт нафтопродуктів з Росії. У грудні минулого року також набули чинності санкції щодо російської сирої нафти.

Тим часом у січні 2023 імпорт Марокко російського дизельного палива зріс з 600 000 до 2 мільйонів барелів. Туніс, який кілька років тому майже не купував у РФ нафтопродукти, отримав 2,8 млн. барелів російських нафтопродуктів. Йдеться про дизельне паливо, газойл, бензин і нафту, які зазвичай використовуються для виробництва хімікатів та пластмаси.

Російські товари можуть потрапити до ЄС

Зазначається, що зростання імпорту до Тунісу та Марокко супроводжується збільшенням їхнього власного експорту нафтопродуктів. Таким чином, російські нафтопродукти можуть змішуватися з іншими товарами та реекспортуватися, що ускладнює прагнення Заходу до відмови від російського палива.

"Навіть якби ви захотіли це відрегулювати, як би ви це зробили? Якщо вантаж на 51% із Марокко і на 49% із Росії, як би ви це оцінили?" — цитують журналісти керівника відділу нафтових досліджень Оксфордського інституту енергетичних досліджень Андреаса Економа.

Відвантаження відбувалося до 5 лютого, коли не було законів проти реекспорту російських нафтопродуктів. Аналітики побоюються, що якщо ця тенденція збережеться, це може пошкодити меті Заходу позбавити РФ доходів для ведення війни в Україні.

Старший нафтовий аналітик компанії Kpler Віктор Катона зазначив, що обсяги, які імпортують північноафриканські країни, надто великі, щоб вони могли їх повністю використати самостійно. На його думку, частина російської нафтової продукції потрапить до Європи.

"Повірте мені, ми не спостерігаємо якогось ренесансу у переробленні Магрібі", — сказав Катон про закупівлю нафтопродуктів північноафриканським регіоном.

Нагадаємо, що 21 січня стало відомо про затримання судна в албанському місті Дурресі, яке могло перевозити контрабандні 22,5 тисячі тонн нафти з Росії.

За даними агентства Bloomberg від 21 лютого, експорт нафти з Росії до Китаю протягом останнього місяця досяг найвищого рівня з квітня 2020 року, досягнувши позначки 1,66 млн барелів на день.