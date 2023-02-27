Путин использует Африку, чтобы продавать нефть Европе в обход санкций, – WSJ

По данным журналистов, Тунис и Марокко существенно увеличили объемы закупок российских нефтепродуктов, что не соотносится с их потребностями.

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После того как Европейский союз наложил санкции на нефть и нефтепродукты из Российской Федерации, всплеск импорта российских энергоресурсов был зафиксирован в Тунисе, Марокко, Алжире и Египте. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании отмечают, что в этом месяце вступили в силу ограничения ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ. В декабре прошлого года также вступили в силу санкции в отношении российской сырой нефти.

Тем временем в январе 2023 года импорт Марокко российского дизельного топлива вырос с 600 000 до 2 миллионов баррелей. Тунис, который пару лет назад почти не покупал у РФ нефтепродукты, получил 2,8 млн баррелей российских нефтепродуктов. Речь идет о дизельном топливе, газойле, бензине и нефти, которые обычно используются для производства химикатов и пластмассы.

Российские товары могут попасть в ЕС

Отмечается, что рост импорта в Тунис и Марокко сопровождается увеличением их собственного экспорта нефтепродуктов. Таким образом российские нефтепродукты могут смешиваться с другими товарами и реэкспортироваться, что усложняет стремление Запада к отказу от российского топлива.

"Даже если бы вы захотели это отрегулировать, как бы вы это сделали? Если груз на 51% из Марокко и на 49% из России, как бы вы это оценили?" — цитируют журналисты руководителя отдела нефтяных исследований Оксфордского института энергетических исследований Андреаса Эконому.

Отгрузки происходили до 5 февраля, когда не было законов против реэкспорта российских нефтепродуктов. Аналитики опасаются, что если эта тенденция сохранится, то это может повредить цели Запада лишить РФ доходов для ведения войны в Украине

Старший нефтяной аналитик компании Kpler Виктор Катона отметил, что объемы, которые импортируют североафриканские страны, слишком велики, чтобы они могли их полностью использовать самостоятельно. По его мнению, часть российской нефтяной продукции попадет в Европу.

"Поверьте мне, мы не наблюдаем какого-то ренессанса в нефтепереработке Магриби", — сказал Катон о закупках нефтепродуктов североафриканским регионом.

Напомним, что 21 января стало известно о задержании судна в албанском городе Дурреси, которое могло перевозить контрабандные 22,5 тысячи тонн нефти из России.

По данным агентства Bloomberg от 21 февраля, экспорт нефти из России в Китай в течение последнего месяца достиг наивысшего уровня с апреля 2020 года, достигнув отметки в 1,66 млн баррелей в день.