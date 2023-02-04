Потолок цен на нефтепродукты РФ: США и их союзники озвучили две цифры, — CNN

В Минфине США заявили, что у них нет цели разрушить российскую экономику, однако Кремль должен потерять способность оплачивать свою войну в Украине.

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Соединенные Штаты Америки, G7, Европейский союз и Австралия установили два потолка цен на "морские нефтепродукты российского происхождения". Максимальная стоимость нефтепродуктов, торгуемых по более высокой цене, чем сырая нефть, составит 100 долларов за баррель, а нефтепродуктов, торгуемых со скидкой к сырой нефти, – 45 долларов за баррель. Об этом пишет CNN со ссылкой на Министерство финансов США.

Сообщается что к первой категории относятся такие нефтепродукты как дизельное топливо, керосин и бензин, а ко второй – мазут.

"Наша цель не в том, чтобы разрушить российскую экономику. Наше намерение состоит в том, чтобы сделать невозможным для Кремля продолжать делать выбор в пользу поддержки экономики, а также оплаты своей войны", — сказал журналистам высокопоставленный представитель Минфина.

В публикации упоминается о том, что в декабре прошлого года США, G7, ЕС и Австралия установили потолок цен на сырую российскую нефть, что ограничило возможность РФ финансировать свою военную агрессию в Украине.

В Минфине США заявили, что в Кремле "открыто признали" ущерб экономике, нанесенный ограничением цен на нефть. По официальным данным РФ, ежемесячные налоговые поступления от продажи энергоресурсов снизились на 46%, сравнительно с прошлым месяцем.

Напомним, что 10 января издание Reuters сообщило, что G7 могут установить два потолка цен на нефть и нефтепродукты из Российской Федерации. Предполагалось, что 5 февраля 2023 года страны "Большой семерки" наложат ценовые ограничения на такие товары из России как дизельное топливо, керосин и мазут.

Фокус также писал о том, что 5 декабря в Евросоюзе вступило в силу нефтяное эмбарго на морские поставки российской нефти. Потолок цен на нефть из РФ был установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Еще мы писали, что согласно данным The Economist от 29 января, Российская Федерация научилась "обходить" европейские санкции, связанные с нефтяным бизнесом, и делает это в промышленных масштабах.

По данным Reuters, опубликованным 18 января, в 2023 году самыми крупными импортерами нефти из Российской Федерации стали Индия и Китай. С 1 по 15 января текущего года экспорт российской нефти из портов Балтийского моря в азиатские страны вырос на 27% в сравнении с же периодом декабря 2022 года.