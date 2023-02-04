Стеля цін на нафтопродукти РФ: США та їхні союзники озвучили дві цифри, — CNN

У Мінфіні США заявили, що вони не мають на меті зруйнувати російську економіку, проте Кремль повинен втратити здатність оплачувати свою війну в Україні.

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Сполучені Штати Америки, G7, Європейський союз та Австралія встановили дві стелі цін на "морські нафтопродукти російського походження". Максимальна вартість нафтопродуктів, що торгуються за вищою ціною, ніж сира нафта, становитиме 100 доларів за барель, а нафтопродуктів, які торгуються зі знижкою до сирої нафти, – 45 доларів за барель. Про це пише CNN із посиланням на Міністерство фінансів США.

Повідомляється, що до першої категорії належать такі нафтопродукти як дизельне пальне, гас і бензин, а до другої – мазут.

"Наша мета не в тому, щоб зруйнувати російську економіку. Наш намір полягає в тому, щоб унеможливити для Кремля продовжувати робити вибір на користь підтримки економіки, а також оплати своєї війни", — сказав журналістам високопосадовець Мінфіну.

У публікації згадується про те, що у грудні минулого року США, G7, ЄС та Австралія встановили стелю цін на сиру російську нафту, що обмежило можливість РФ фінансувати свою військову агресію в Україні.

У Мінфіні США заявили, що в Кремлі "відкрито визнали" збитки економіці, завдані обмеженням цін на нафту. За офіційними даними РФ, щомісячні податкові надходження від продажу енергоресурсів знизилися на 46% порівняно з минулим місяцем.

Нагадаємо, що 10 січня видання Reuters повідомило, що G7 можуть встановити дві стелі цін на нафту та нафтопродукти з Російської Федерації. Передбачалося, що 5 лютого 2023 року країни "Великої сімки" накладуть цінові обмеження на такі товари з Росії, як дизельне пальне, гас та мазут.

Фокус також писав про те, що 5 грудня у Євросоюзі набуло чинності нафтове ембарго на морські постачання російської нафти. Стеля цін на нафту з РФ була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

Ще ми писали, що згідно з даними The Economist від 29 січня, Російська Федерація навчилася "минати" європейські санкції, пов'язані з нафтовим бізнесом, і робить це у промислових масштабах.

За даними Reuters, опублікованими 18 січня, у 2023 найбільшими імпортерами нафти з Російської Федерації стали Індія і Китай. З 1 по 15 січня поточного року експорт російської нафти з портів Балтійського моря в азійськиі країни зріс на 27% порівняно з періодом грудня 2022 року.