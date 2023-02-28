Заважають контракти: Польща готова повністю відмовитися від постачання російської нафти

Польща знизила імпорт нафти з Росії до 10% і у березні планує практично повністю відмовитися від постачання з РФ.

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Польща, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну активно підтримує нашу країну, у лютому-березні 2023 року має намір практично повністю відмовитися від імпорту російської нафти. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького, на початку 2023 року імпорт із Росії вже знизився до 10%.

"А в лютому-березні, за інформацією, яку я отримую, буде 0%, тож цифра близька до нуля", — розповів він.

При цьому видання нагадує, що рік тому Польща зобов'язалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року. На той момент у польської нафтової компанії PKN Orlen був довгостроковий контракт з "Роснефтью", термін дії якого закінчувався наприкінці 2022 року, та угода з "Татнефтью", до 2024 року.

Польський прем'єр також додав, що країна могла б уже не отримувати законтрактовану нафту з Росії, але має за неї заплатити. При цьому він зазначив, що Польща найактивніше пропонувала запровадити нафтові санкції проти Росії.

"Що, ми не мали б брати від Росії ті останні 10% нафти? Але ми й так мали б за неї платити", — наголосив Моравецький.

Помітно, що свою заяву Матеуш Моравецький зробив після того, як 25 лютого 2023 року PKN Orlen заявила, що Росія несподівано зупинила прокачування нафти в Польщу північною гілкою нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, що 5 лютого Захід запровадив ембарго на імпорт нафтопродуктів із РФ. Але обмеження не поширюється на російські постачання до третіх країн. Тим часом у самій Росії, як писав раніше Фокус, зростають передумови для економічної кризи – дефіцит бюджету зростає, оскільки на агресора впливають обмеження цін на нафту та ембарго на російські нафтопродукти в ЄС.