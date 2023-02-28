Мешают контракты: Польша готова полностью отказаться от поставок российской нефти

Польша снизила импорт нефти из России до 10% и в марте планирует практически полностью отказаться от поставок из РФ.

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Польша, которая с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активно поддерживает нашу страну, в феврале-марте 2023 года намерена практически полностью отказаться от импорта российской нефти. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, в начале 2023 года импорт из России уже снизился до 10%.

"А в феврале-марте, по информации, которую я получаю, будет 0%, так что цифра близка к нулю", — рассказал он.

При этом издание напоминает, что год назад Польша обязалась прекратить использовать российскую нефть к концу 2022 года. На тот момент у польской нефтяной компании PKN Orlen был долгосрочный контракт с "Роснефтью", срок действия которого истекал в конце 2022 года, и соглашение с "Татнефтью", до 2024 года.

Польский премьер также добавил, что страна могла бы уже не получать законтрактованную нефть из России, но должна за нее заплатить. При этом он отметил, что Польша активнее всех предлагала ввести нефтяные санкции против России.

"Что, мы не должны были бы брать от России те последние 10% нефти? Но мы и так должны были бы за нее платить", — подчеркнул Моравецкий.

Примечательно, что свое заявление Матеуш Моравецкий сделал после того, как 25 февраля 2023 года PKN Orlen заявила, что Россия неожиданно остановила прокачку нефти в Польшу по северной ветке нефтепровода "Дружба".

Напомним, что 5 февраля Запад ввел эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ. Но ограничения не распространяется на российские поставки в третьи страны. Тем временем в самой России, как писал ранее Фокус, растут предпосылки для экономического кризиса – дефицит бюджета растет, поскольку на агрессора влияют ограничение цен на нефть и эмбарго на российские нефтепродукты в ЕС.