Не только санкции. Почему из РФ бежит капитал и когда рухнет экономика агрессора

В России растут предпосылки для экономического кризиса – дефицит бюджета увеличивается, на доходы агрессора влияют ограничение цен на нефть и эмбарго на российские нефтепродукты в ЕС. В то же время бизнес и население пытаются вывести капитал в спокойную гавань за пределы России.

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Российская экономика в 2023 году начинает испытывать результат мощных западных санкций, объявленных в течение прошлого года странами-партнерами Украины. Не так давно в ряде СМИ опубликовали данные российского Минфина — о том, что Федеральный бюджет России в январе 2023 года выполнили с дефицитом 1,776 триллиона рублей, что в 14 раз превышает его объем в январе 2022 года. Фактически, доходы российского бюджета в январе упали на треть, тогда как расходы выросли почти на 60%. В то же время эксперты отмечают: пока что экономика агрессора еще способна финансировать военную машину Путина. Чтобы окончательно повлиять на ее состояние, необходимо и ужесточение санкций, и содействие дальнейшему росту оттока капитала из РФ.

Деньги бегут. Как из России утекает капитал и что это означает для страны-агрессора

По данным ЦБ России, за первый квартал 2022 года чистый отток капитала из страны составил $64,2 млрд. Что касается общего годового показателя оттока, то, вероятно, речь идет о сумме не менее $300 млрд, а вот сам Центробанк РФ в октябре прогнозировал более скромный показатель оттока капитала – на уровне $251 млрд за 2022 год. Речь идет и об оттоке инвестиций (то есть, средств бизнеса), и об оттоке накоплений граждан, которые пытаются спасти свои средства, так как не доверяют банкам и властям. В 2023 году, согласно предположениям российского ЦБ, из страны могут вывести около $124 млрд. Это – гораздо больше, чем в довоенном 2021 году, когда чистый отток капитала составил немного более $74 млрд.

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"Сохранять средства в валюте в России стало опасно, многие даже крупные банки установили комиссии на счета в валюте, то есть, вы не получаете доход от депозитов в долларах или евро, а получаете убытки. Такие условия толкают россиян на вывоз капитала и наличной валюты. Вторая волна вывоза усилилась после того, как в России была объявлена мобилизация и волна уклонистов выезжала в соседние страны", — объясняет тенденцию оттока капитала из России Виталий Шапран, экономист, экс-член Совета НБУ.

Мобилизация в РФ провоцирует очередной крупный отток денег со счетов россиян на счета в зарубежных банках

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, по факту в РФ фиксируется отток депозитов из российских банков и релокация капитала в иностранных банках.

"Это происходит как с целью "обезопасить" вложения, так и с целью профинансировать покупки, особенно валютные. По данным ЦБ России, объем валютных депозитов в иностранных банках почти достиг размера наличной иностранной валюты. Стоит также отметить значительные потребности населения бежавших от мобилизации и открывших счета в иностранных банках для нормальной работы банковских карт", — отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Фактически, вывод капитала из РФ в другие страны негативно влияет на экономику РФ, а значит, является выгодным решением для Украины, которой также необходимо ослабление финансовых возможностей агрессора.

Надежды и Китай. Зачем России юань и что будет с российским рублем

России для импорта, в том числе, для импорта с целью производства вооружения, необходима иностранная валюта. С начала войны на Московской бирже ощутимо выросли объемы торгов юанем, последней резервной валютой для России, за 2022 год – на 37%, и теперь торги этой валютой сопоставимы с оборотами в долларах и евро.

"В условиях ограничений на использование доллара и евро, переформатирования торговых потоков на Китай, юань становится не только валютой взаиморасчетов, но и средством сбережений, причем не только для населения, но и для самой РФ", — объясняет Андрей Шевчишин.

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Аналитик финансовых рынков Иван Угляница подчеркнул: юань, как и другие локальные валюты (турецкая лира, дирхам ОАЭ, индийская рупия), куда Россия пытается сместить расчеты по торговым и движение по финансовым операциям, — очень сомнительны с точки зрения замещения резервных валют (доллара, евро).

"Эти валюты не свободно конвертируемые, их обменный курс и обращение находятся под большим контролем и ограничениями со стороны соответствующих стран. Низкая ликвидность этих валют, высокая волатильность (фактическая или потенциальная). Во многих странах, даже пост-СССР, действуют ограничения на открытие счетов нерезидентами, в том числе, россиянами. Еще более сложная ситуация в Европе, США. Проблема не в том только, что действуют локальные запреты на вывод денег, но и в том, что не многие желают их принять", — отмечает Иван Угляница.

[ + – ] Чтобы перевести средства на счета зарубежных банков, россияне ищут возможности оформить платежные карты в разных странах — и в Грузии, и в Азербайджане, и в Эстонии, на Кипре Фото: Pexels

Сегодня во многих странах есть легальные процедуры открытия банковских счетов для граждан РФ после проверок клиента в санкционных базах. И есть другие требования: в Узбекистане и Казахстане нужно оформить временную регистрацию и встать на учет в местной налоговой службе. Проще всего россиянам сегодня оформить платежную карту (открыть текущий счет) в Казахстане, Узбекистане, Грузии и Азербайджане. Согласно отзывам в различных чатах, в США россиянам могут открыть карты Bank of America, CHASE и Wells Fargo, но для этого придется предъявить номер социального страхования (SSN). Вообще большинство европейских банков вводят ограничения на транзакции с владельцами счетов-россиянами. Например, такие ограничения уже ввели Societe Generale, Deutsche Bank, ING и другие. В то же время, россияне могут оформить карты британского виртуального банка Revolut, но только при условии подтверждении вида на жительство в одной из стран Евросоюза или в Великобритании.

[ + – ] Сейчас РФ возлагает большие надежды на Китай, но юань вряд ли сможет заместить доллар и евро Фото: LIGA.net

Национальной валюте РФ эксперты прогнозируют девальвацию.

"Обвал экспорта при стабилизации импорта приводит к значительному прессингу на рубль. Поскольку тенденция падения экспорта усиливается, запас прочности рынка ослабляется — рубль будет терять свои позиции. У банка России пока есть возможность сдерживать ситуацию, возможно, также будут введены дополнительные ограничения для рынка, что сдержит девальвацию, но тренд уже не изменить", — говорит Андрей Шевчишин. Иван Угляница уверен – России будет сложно в среднесрочном периоде удержать курс рубля на нынешней отметке.

Доить госкомпании. На чем держится экономика РФ и что повлияет на ее сокращение

Итак, санкции действуют, хотя и одномоментного результата не будет, говорят эксперты.

"В России будут доить государственные компании. Это уже происходит и делают это разными методами, у Сбербанка они отберут 50% прибыли за 2022 год на дивиденды, у ресурсных монополий будут повышены налоги, планируют также налоги брать не с цены продажи URALS, а с цены нефти марки Brent. Также их Минфин готовит рынок к активным заимствованиям. Активно они занимают средства и у соседей, например, подозрительно существенно увеличились заимствования их крупных компаний в юанях. Не стоит ожидать, что через 1-2 месяца наступит коллапс российской экономики, который почувствует население, но через 3-6 месяцев ситуация может заметно ухудшиться, особенно для регионов со сложными климатическими условиями", — уверен Виталий Шапран.

Минус миллиарды. Как деньги продолжают убегать

Несмотря на существующие в самой РФ ограничения, тенденция бегства капитала из России все равно продолжится. По крайней мере, пока ограничения ЦБ РФ на переводы и транзакции с иностранными банками позволяют россиянам и бизнесу России выводить деньги за рубеж. В январе-сентябре 2022 года общие депозиты россиян в зарубежных банках увеличились более чем вдвое с $30,6 млрд в январе до $63,1 млрд в сентябре. Есть информация, что ежемесячные колебания (оттока со счетов в банках России) коррелировали с жестким валютным контролем, введенным Центральным банком после вторжения России в Украину 24 февраля и ослабленным в последующие месяцы. В феврале с частных счетов было снято около 4,3 миллиарда долларов.

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Сейчас в РФ действует полугодовой (до 31 марта 2023 года) запрет ЦБ о продлении ограничений по выводу денег за границу, но сами ограничения не являются жесткими – граждане могут выводить до $10 тыс ежемесячно через системы денежных переводов, а на банковские счета 55-ти стран, включая Турцию, Израиль и ЮАР, разрешено выводить до $1 млн. Такие условия вполне подходят большинству желающих спрятать деньги в более надежном месте, чем страна-агрессор, против которой Запад регулярно вводит новые санкции.

[ + – ] Жозеп Боррель уверен: рубль искусственно держат сильным, но российская экономика заплатит очень высокую цену за войну Фото: Flickr

Фактически, выведение капитала из РФ может быть полезным фактором наравне с уже введенными санкциями, чтобы оказать серьезное давление на экономику агрессора и постепенно затормозить военную агрессию Кремля. Хотя на быстрый эффект рассчитывать и не стоит.

"Санкциям нужно время, чтобы достичь эффекта, но они действительно действуют. Например, у России 45% технологической зависимости от Европы. Они пытаются, но их автомобильные заводы потеряли 80% своей мощности. Да, рубль искусственно держат сильным, но российская экономика заплатит очень высокую цену за эту войну", — отметил недавно верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. И добавил: "Cейчас наша цель – ослабить российскую экономику, и мы этого уже достигли".

В 2023 году российская экономика продолжит сокращение вследствие действия масштабных санкций США и ЕС и из-за отсутствия притока инвестиций

Истощение денежных запасов страны-агрессора — главная цель экономического давления, которое осуществляют страны-партнеры Украины. И экономика РФ уже сокращается. По данным ОЭСР, российская экономика по итогам 2022 года должна показать падение на 3,9%, и на 5,6% в 2023 году. А вот Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России на 3,6% в 2023 году.

В самой России строят оптимистичные прогнозы – в Минэкономразвития заявили о сокращении экономики России по итогам 2022 года на 2,9%, а на 2023 год прогнозируют падение всего на 0,8%. Каким будет реальное сокращение экономики РФ в 2023 году, зависит от уровня выполнения озвученных партнерами санкций, а также от того, смогут ли и далее россияне выводить деньги на счета в банках Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана, Узбекистана и других стран. Ведь, как отмечают эксперты, бегство капитала всегда играет на ослабление экономики. Сейчас, когда Россия не может надеяться на приток инвестиций из-за рубежа, это особенно важно, ведь в итоге ослабит финансовые возможности РФ и повлияет на возможности агрессора закупать импортное вооружение и необходимые для его производства компоненты.

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