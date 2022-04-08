Эксперт: Центробанку России нечем "гасить" девальвацию рубля

Россия, сжигая доступные остатки незамороженных санкциями золотовалютных резервов центробанка, пытается удерживать рубль от девальвации. Однако агрессора могут ожидать новые курсовые потрясения

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В феврале 2022 года накануне российского вторжения в Украину курс рубля составлял около 75 RUB/USD. После нападения на Украину валютный рынок в РФ начало лихорадить. Виталий Шапран, экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА) напоминает, что в разгар военного шока биржевой курс рубля улетел к отметке 130 RUB/USD, российский банк "Открытие" долго удерживал курс по безналичным операциям в 220 RUB/USD, а наличный доллар на черном рынке крутился в диапазоне 150-250 RUB/USD.

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Ситуации, которая сформировалась на валютном рынке РФ, после 24 февраля 2022 года под влиянием санкций Запада и панических настроений населения, Виталий Шапран дал емкое определение "троекурсие". "Запретив с 9 марта 2022 года продажу наличной валюты населению, Центробанк России вытеснил эти сделки на черный рынок. По свидетельству россиян, в банках легально купить доллары или евро было невозможно, — объясняет Шапран. — Банки самостоятельно устанавливали курс по операциям с безналичной валютой. В итоге на рынке было три курса: биржевой (для безналичной валюты), курс банков (для безналичных операций с клиентами) и курс черного рынка".

Эксперт уточняет, что при биржевом курсе на 5 апреля 2022 года 83,46 RUB/USD, на черном рынке доллар в Москве продавали примерно по 100 RUB/USD, а в регионах — до 120 RUB/USD. То есть, по сравнению с серединой марта 2022 года ситуация несколько стабилизировалась — разница между тремя курсами уменьшилась.

Однако, за подобной видимой нормализацией продолжают скрываться опасные для российского финансового рынка процессы, которые запустили наложенные на РФ санкции. Напомним, в ответ на российское вторжение в Украину западные страны довольно оперативно утвердили меры, которые в совокупности позволяют заморозить более половины международных резервов ЦБ РФ.

По всей видимости, к подобному удару Центробанк страны-агрессора оказался не готов. Финансовую "подушку безопасности", которая должна была бы сгладить валютные риски во время нападения на Украину, в России накапливали на протяжении нескольких лет за счет сверхдоходов от дорогого энергетического экспорта. На момент вторжения в Украину ЗВР российского центробанка достигли рекордных $643,2 млрд.

Однако, из-за санкций Запада для путинского режима все пошло не так. Как уже писал Фокус, блокировка активов заметно сузила возможности ЦБ РФ поддерживать курс рубля. Тем временем, цивилизованный мир ищет механизмы выплаты за счет заблокированных резервов компенсации Украине за российскую агрессию.

Упомянутая выше относительная нормализация валютного рынка, которая наблюдается в РФ в начале апреля, вызывает вопросы. Впрочем, Виталию Шапрану секрет этого явления открылся после публикации 31 марта 2022 года Центробанком РФ данных о состоянии ЗВР. Эксперт обращает внимание, что с 3 по 25 марта 2022 года ЗВР ЦБ РФ сократились на $38,8 млрд до $604,4 млрд.

"Хотя прямых интервенций на бирже от ЦБ не было, распространялись слухи о том, что власти для погашения паники вбросили в рынок $70 млрд наличными. Думаю, эта сумма преувеличена, и судя по уменьшению ЗВР, в рынок влили около $35 млрд. Учитывая грядущее на фоне санкций падение выручки от экспорта углеводородов и леса, а также заморозку почти $400 млрд ЗВР Центробанка РФ – уменьшение ЗВР на $38,8 млрд может стать серьезным ударом по ликвидности".

Виталий Шапран уточняет, что в апрель 2022 года ЦБ РФ вошел с ЗВР на уровне около $600 млрд, из которых около $400 млрд заморожены, а $135 млрд составляет подсанкционное золото. Уточним, введенные Западом санкции распространяются в том числе и на на транзакции с золотом российского Центробанка. Фактически, валютная часть ЗВР составляет всего около $65 млрд преимущественно в китайских юанях.

"Учитывая перспективы достижения отрицательного платежного баланса уже в первом полугодии 2022 года, из-за дефицита валюты в ЗВР второго военного шока рубль может не пережить. Ведь вопрос стабильности рынка не решен, а всего лишь отсрочен благодаря растрате почти $40 млрд резервов", — резюмирует Шапран. То есть, на фоне прогнозируемого ужесточения санкций Россию может ожидать новый виток девальвации, гасить которую будет нечем.

На фоне описанных проблем валютного рынка и повышения учетной ставки ЦБ РФ до 20% в России назревает серьезный банковский кризис, о котором Виталий Шапран рассказывает в своей авторской колонке.