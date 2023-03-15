Сразу на $10: три страны Евросоюза призвали снизить потолок цен на российскую нефть, — СМИ

Польша, Литва и Эстония давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Для одобрения изменения необходима поддержка со стороны национальных правительств ЕС.

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Группа из трех стран Европейского Союза призвала уже в марте снизить верхний предел цен на российскую нефть. Речь идет о Польше, Литве и Эстонии. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что страны предлагают еще больше подорвать финансирование военной машины президента РФ Владимира Путина. Группа предложила, чтобы потолок, который ранее был установлен на уровне в 60 долларов за баррель, снизили до 51,45 доллара. По словам источников издания, это на 5% ниже рыночных цен.

Издание пишет, что представители 27 стран-членов Евросоюза должны начать обсуждение этой темы 15 марта. Напомним, что потолок цен на нефть из РФ был введен странами G7 и Евросоюзом еще в конце 2022 года.

В материале сказано, что Польша, Литва и Эстония давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Аналогичные требования на переговорах в прошлом году остались без внимания, поскольку США хотели, чтобы потолок был установлен на уровне, который позволил бы российской нефти продолжать поступать на мировые рынки.

Сообщается, что для одобрения изменения трем странам необходима поддержка со стороны национальных правительств ЕС. При этом предстоят еще "жаркие" переговоры.

Также журналисты отметили, что Европейский союз согласился пересматривать предельный уровень цен на сырую российскую нефть каждые два месяца. Однако Соединенные Штаты и их союзники предпочли сохранить порог на уровне 60 долларов за баррель. По мнению Вашингтона, механизм уже работает.

По словам экспертов, потолок цен должен ограничить доходы Москвы для ведения войны в Украине, однако обеспечить поступление российской нефти на мировой рынок.

Еще в начале марта телеканал CNN сообщал, что секретный флот из 600 танкеров перевозит российскую нефть по всему миру. Журналисты выяснили, что Кремль использует подставные компании из Дубая и Гонконга. Танкеры закупают в Европе, или же используют старые, которые иначе отправились бы на утилизацию.

Также сообщалось, что Германия почти не импортирует российскую нефть. В ФРГ по итогам января этого года поступило 3500 тонн российской нефти. В январе 2022 года объем импорта все еще составил 2,8 миллиона тонн. Импорт из азиатской страны практически остановился.