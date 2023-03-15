Одразу на $10: три країни Євросоюзу закликали знизити ціну на російську нафту, — ЗМІ

Польща, Литва й Естонія давно закликають до жорсткішого підходу до санкцій проти Москви. Для схвалення зміни потрібна підтримка з боку національних урядів ЄС.

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Група з трьох країн Європейського Союзу закликала вже в березні знизити верхню межу цін на російську нафту. Йдеться про Польщу, Литву й Естонію. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що країни пропонують ще більше підірвати фінансування військової машини президента Володимира Путіна. Група запропонувала, щоб стелю, яка раніше була встановлена на рівні 60 доларів за барель, знизили до 51,45 доларів. За словами джерел видання, це на 5% нижче за ринкові ціни.

Видання пише, що представники 27 країн-членів Євросоюзу мають розпочати обговорення цієї теми 15 березня. Нагадаємо, що стеля цін на нафту з РФ була введена країнами G7 та Євросоюзом ще наприкінці 2022 року.

У матеріалі сказано, що Польща, Литва й Естонія давно закликають до жорсткішого підходу до санкцій проти Москви. Аналогічні вимоги на переговорах у минулому році залишилися поза увагою, оскільки США хотіли, щоб стеля була встановлена на рівні, який дозволив би російській нафті продовжувати надходити на світові ринки.

Повідомляється, що для схвалення зміни трьом країнам потрібна підтримка з боку національних урядів ЄС. При цьому ще будуть "спекотні" переговори.

Також журналісти зазначили, що Європейський Союз погодився переглядати граничний рівень цін на сиру російську нафту кожні два місяці. Однак Сполучені Штати та їхні союзники віддали перевагу збереженню порогу на рівні 60 доларів за барель. На думку Вашингтона механізм уже працює.

За словами експертів, стеля цін має обмежити доходи Москви для ведення війни в Україні, проте забезпечити надходження російської нафти на світовий ринок.

Ще на початку березня телеканал CNN повідомляв, що секретний флот із 600 танкерів перевозить російську нафту по всьому світу. Журналісти з'ясували, що Кремль використовує підставні компанії з Дубая та Гонконгу. Танкери закуповують у Європі, або використовують старі, які інакше вирушили б на утилізацію.

Також повідомлялося, що Німеччина майже не імпортує російську нафту. В ФРН за підсумками січня цього року надійшло 3 500 тонн російської нафти. У січні 2022 року обсяг імпорту все ще становив 2,8 мільйонів тонн. Імпорт з азійської країни практично зупинився.