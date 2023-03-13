Показники впали до нуля: Німеччина майже не імпортує російської нафти

ФРН знизила потребу у російській нафті на 99,9 відсотка.

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Нафтове ембарго Євросоюзу на російську нафту дозволило Німеччині повністю відмовитися від ресурсу з РФ. Про це 13 березня повідомило Tagesschau із посиланням на дані Федерального статистичного відомства.

До Німеччини за підсумками січня цього року надійшло 3500 тонн російської нафти. У січні 2022-го обсяг імпорту все ще становив 2,8 мільйона тонн. Імпорт з азійської країни практично зупинився.

"Арифметично він впав на 99,9 відсотка", – зазначили у відомстві.

У загальному обсязі імпорту нафти до Німеччини частка Росії знизилася з 36,5% в січні 2022 року до лише 0,1% нині. Цей рівень демонструє негативну динаміку для РФ й надалі.

Німецька влада вже підтверджувала здатність забезпечити потреби економіки країни без російських ресурсів. У січні Крістіан Лінднер, керівник міністерства фінансів ФРН, заявив, що країна більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.

Влада Росії намагається виправдати падіння експорту нафти до країн Європейського союзу. У лютому віцепрем'єр Росії Олександр Новак зазначав, що березня видобуток нафти російськими компаніями скоротиться на 500 тисяч барелів на добу, тобто приблизно на 5%.

За підсумками 2022 року, видобуток нафти в Росії сягнув показника у 535 млн тонн. Цей рівень відповідає приблизно 10,74 млн барелів на добу. В адміністрації президента США, коментуючи слабку активність Кремля на ринку нафтопродуктів, пояснила, що скорочення пов'язане з нездатністю Росії взагалі реалізувати усю видобуту нафту.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції фактично заблокували доступ Росії о європейського ринку енергоносіїв. РФ намагається продати свої ресурси арабським державам, які незадоволені тиском США щодо ізоляції Росії на ринку. Кремль й надалі посилює спроби для пошуку альтернативних методів реалізації ресурсів.