Показатели упали до нуля: Германия почти не импортирует российскую нефть

ФРГ снизила потребность в российской нефти на 99,9 процента.

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Нефтяное эмбарго Евросоюза на российскую нефть позволило Германии полностью отказаться от ресурса из РФ. Об этом 13 марта сообщило Tagesschau со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

В Германию по итогам января этого года поступило 3500 тонн российской нефти. В январе 2022 года объем импорта все еще составил 2,8 миллиона тонн. Импорт из азиатской страны практически остановился.

"Арифметически он упал на 99,9%", — отметили в ведомстве.

В общем объеме импорта нефти в Германию доля России снизилась с 36,5% в январе 2022 года до всего 0,1% в настоящее время. Этот уровень демонстрирует негативную динамику для РФ и дальше.

Немецкие власти уже подтверждали способность обеспечить потребности экономики страны без российских ресурсов. В январе Кристиан Линднер, руководитель министерства финансов ФРГ, заявил, что страна больше не зависит от российского импорта энергоносителей.

Власти России пытаются оправдать падение экспорта нефти в страны Европейского союза. В феврале вице-премьер России Александр Новак отмечал, что март добыча нефти российскими компаниями сократится на 500 тысяч баррелей в сутки, то есть примерно на 5%.

По итогам 2022 года добыча нефти в России достигла показателя в 535 млн тонн. Этот уровень соответствует примерно 10,74 млн баррелей в сутки. В администрации президента США, комментируя слабую активность Кремля на рынке нефтепродуктов, пояснила, что сокращение связано с неспособностью России вообще реализовать всю добытую нефть.

Ранее Фокус сообщал, что санкции фактически заблокировали доступ России к европейскому рынку энергоносителей. РФ пытается продать свои ресурсы арабским государствам, которые недовольны давлением США по изоляции России на рынке. Кремль продолжает усиливать попытки поиска альтернативных методов реализации ресурсов.