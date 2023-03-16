Зниження стелі цін на російську нафту: у WSJ озвучили позицію Байдена

За словами офіційних американських осіб, США намагаються не робити кроків, що загрожують постачанню російської нафти, оскільки це може призвести до зростання світових цін.

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Минулого тижня у Білому домі президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн, що Вашингтон не має бажання коригувати нафтові санкції, накладені на Російську Федерацію. Про це 15 березня повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

У публікації йдеться, що західні країни дійшли згоди про перегляд стелі цін на російську нафту в 60 доларів за барель у березні 2023 року. Це пов'язано з тим, що влада Польщі, України та країн Балтії виступала за встановлення нижчої ціни на нафту з РФ.

Проте, за даними ЗМІ, автори плану цінової межі з Мінфіну США вважають, що нинішні обмеження щодо російської нафти виправдали очікування. У відомстві заявили, що їхній план дозволяє одночасно зберегти доступність російської нафти на світових ринках і урізати доходи РФ.

Представники Мінфіну зазначили, що за потреби готові внести зміни до нафтових санкцій проти Росії. За словами офіційних американських осіб, США намагаються не робити кроків, що загрожують постачанням російської нафти, оскільки це може призвести до зростання цін.

У пресслужбі Ради національної безпеки США відмовилися давати коментарі щодо цього.

Представник Єврокомісії сказав, що на засіданні ЄС у середу не згадувалися заяви Джо Байдена про зниження стелі цін на російську нафту.

У середу, 15 березня, видання Bloomberg повідомило, що Польща, Литва та Естонія закликали союзників знизити верхню межу цін на російську нафту у березні 2023 року з 60 до 51,45 долара за барель. За даними журналістів, 27 країн-членів Євросоюзу мали обговорити це питання найближчім засіданні.

Нагадаємо, що нафтове ембарго на морські постачання нафти з Росії до ЄС набуло чинності з 5 грудня 2022 року. Стеля цін на російську нафту була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

За даними Reuters від 28 лютого, у зв'язку із введенням стелі цін і скороченням обсягів постачання у 2023 році прибуток РФ від експорту енергоресурсів впав на 38%. За січень доходи РФ від продажу нафти і газу становили $18,5 млрд, порівняно з $30 млрд за той же період 2022 року

При цьому РФ посилює співпрацю з ОАЕ для збуту своїх енергоресурсів, а також використовує тіньовий флот, що складається з 600 кораблів, або 10% всіх світових великих танкерів, для доставляння своєї нафти покупцям.