В Україні завдяки санкціям на російську нафту дешевшає бензин

Експерт розповів, як санкції на російську нафту пов'язані зі зниженням цін на пальне в Україні. Також він поділився інформацією щодо кількості нафтопродуктів у нашій країні.

Related video

В Україні з початку 2023 року продовжують знижуватись ціни на автомобільне паливо. Експерти вважають, що це пов'язано із санкціями на російську нафту. Про це повідомили на сайті Факти ICTV.

Усього за кілька місяців вартість палива на українських АЗС знизилася на 4-5 грн. Станом на 22 березня середня ціна на бензин А-95 складає 47,29 грн за літр, а дизеля — 48,08 грн за літр.

Керівник Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що нафта подешевшала на світовому ринку вдвічі. Наразі ціна ресурсу становить 70 доларів за барель.

Санкції на російську нафту стали головною причиною зниження цін. Через ембарго на нафтопродукти росіянам доводиться шукати нові маршрути постачання, які виявляються більш витратними.

Багато країн відмовилися від російської нафти, через що Росії потрібно пропонувати ресурс із великою знижкою. Експерт зазначив, що на цей час у Європі та в Україні зафіксовано рекордні запаси палива.

Важливо

Зниження стелі цін на російську нафту: у WSJ озвучили позицію Байдена

Куюн поділився, що в Україні є величезна кількість усіх видів палива. Його настільки багато, що вже немає де зберігати, оскільки нафтобази трейдери не використовують із міркувань безпеки.

Крім цього, автогаз також демонструє динаміку зниження цін. З початку року він подешевшав на 7 грн. Нині його ціна становить у середньому 22 грн.

На скраплений газ з РФ не накладено санкцій, тому його завозять у Європу. Там автогаз змішують з іншим або просто переробляють документи, і так він потрапляє в Україну. Уряд працює над вирішенням цієї проблеми.

Середні ціни на автомобільне паливо в Україні:

бензин А-95 преміум — 49,15 грн/л;

бензин А-95 — 47,26 грн/л (-0.063%);

бензин А-92 — 46,40 грн/л (+0.065%);

дизельне паливо — 48,07 грн/л (-0.021%);

автомобільний газ — 22,14 грн/л (-0.225%).

Раніше Фокус повідомляв, що за даними Forbes Україна закуповує російський автогаз на мільйони доларів.