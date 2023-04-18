Росія різко наростила експорт нафти: як це вплине на доходи агресора

Доходи Росії від нафтового експорту, за даними аналітиків Міжнародного енергетичного агентства, знизилися на 43% після зниження її вартості, але зараз нафту РФ активно купують Китай та Індія.

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Попри жорсткі міжнародні санкції за війну в Україні у світі знову зростає попит на російську нафту. Так, за підсумками березня 2023 експорт "чорного золота" з РФ досяг довоєнного рівня. Про це пише CNN із посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), який було опубліковано у п'ятницю, 14 квітня 2023 року.

За інформацією аналітиків, за підсумками березня 2023 року експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів зріс до найвищого рівня з квітня 2020 року, склавши 600 000 барелів на день. Завдяки цьому прибуток Москви від експорту нафти збільшився до 12,7 мільярда доларів.

При цьому порівняно з аналогічним періодом 2022 року Росія все ж таки заробила на 43% менше від експорту нафти. Причина: зараз Кремль продає свою нафту обмеженому колу клієнтів та за меншу ціну через санкції.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін після введення санкцій на експорт енергоносіїв за війну в Україну, зокрема, заборону на морський імпорт сирої нафти та нафтопродуктів до ЄС зумів знайти нові ринки збуту — Індію та Китай.

Втім, за даними Reuters, санкції проти енергетичного сектора РФ призвели до дефіциту бюджету, який фіксується на рівні 2,4 трильйона рублів (29 мільярдів доларів) за перші три місяці 2023 року. Також загальні надходження до бюджету Росії знизилися майже на 21% порівняно з тим самим періодом 2022 року.

Нагадаємо, 3 квітня 2023 року стало відомо, що організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) несподівано підтримала Росію щодо скорочення видобутку нафти приблизно на 1,1 млн барелів на добу. До речі, аналітики Міжнародного енергетичного агентства вважають, що на тлі цієї ситуації може відбутися скорочення світових постачань нафти на 400 000 барелів на день із березня по грудень 2023 року.

Всі ці фактори можуть підвищити попит та вартість нафти, що вигідно Москві. Завдяки зростанню цін, вона зможе частково ліквідувати рекордний дефіцит бюджету.

Нагадаємо, агентство Bloomberg 19 березня з'ясувало, яким чином Індія та ОАЕ допомагають Росії оминати західні санкції. Компанії Fractal у Дубаї та Gatik з індійського Мумбая надають Москві нафтові танкери.