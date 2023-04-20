Пакистан впервые закупил российскую нефть со скидкой, – Reuters

Исламабад, как пишет издание, ожидает, что импорт из Москвы достигнет 100 тысяч баррелей в сутки, если первая сделка пройдет гладко.

Related video

Пакистан разместил свой первый заказ на российскую сырую нефть со скидкой, страна будет покупать одну лишь нефть, а не рафинированное топливо. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пакистанского министра Мусадика Малика.

Ожидается, что импорт нефти из РФ в Пакистан достигнет 100 тысяч баррелей в сутки, если первая сделка пройдет успешно.

Отвечая на вопрос о влиянии российского импорта на местные цены, Малик сказал, что это можно оценить тогда, когда нефть будет очищена и готова к продаже.

Сообщается, что пакистанская компания Refinery Limited (PRL) (PKRF.PSX) сначала будет перерабатывать российскую нефть в пробном цикле, а затем этим займутся Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) и другие нефтеперерабатывающие заводы.

11 апреля стало известно, что Казахстан и Азербайджан будут вместе заниматься транзитом нефти в обход РФ.

Напомним, что нефтяное эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС вступило в силу с 5 декабря 2022 года.

А тем временем, 12 апреля появилась информация, что в апреле Пакистан отправит Украине 230 оборонных контейнеров из порта Карачи. Военную помощь будут переправлять суда MV Bokram и MV Kherson. О таком сигнале к углублению партнерства стран со ссылкой на собственные источники сообщили журналисты The Economic Times.